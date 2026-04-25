به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد طاهریانمقدم امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ بیان کرد: به جهت توسعه و ترویج صنایعدستی و توانمندسازی هنرمندان شهرستان چناران از محل اعتبارات مشاغل خانگی مبلغ ۱۶ میلیارد ریال از طریق کارگروه اشتغال شهرستان با حمایت فرماندار شهرستان چناران به هنرمندان صنایع دستی پرداخت شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چناران اظهار کرد: این تسهیلات در راستای توسعه و ترویج صنایع دستی شهرستان در قالب ۱۰ طرح توسط کمیته تخصصی در محل فرمانداری شهرستان تصویب و هنرمندان به بانکهای عامل معرفی شدهاند و تسهیلات مشاغل خانگی دریافت کردهاند.
طاهریانمقدم ادامه داد: هدف اصلی ما پرداخت این تسهیلات، حفظ و پایداری هنر صنایعدستی، آموزش و توسعه، تقویت تولیدات بومی و حمایت از هنرمندانی است که سالها در این عرصه فعالیت داشته اما برای توسعه کارگاههای خود نیازمند پشتوانه مالی بودند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چناران با اشاره به اینکه تسهیلات مذکور در قالب طرحهای پشتیبان و مستقل به هنرمندان معرفی شده است، گفت: در مرحله اخیر، ۱۰ طرح در رشتههایی همچون چرمدوزی، تولید لباسهای سنتی، گلیم بافی، فرتبافی و برخی رشتههای بومی دیگر به بانکها ارسال شده و تا امروز بخش قابل توجهی از تسهیلات به متقاضیان تخصیص پیدا کرده است.
او تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۱۰۰ نفر از هنرمندان و علاقهمندان به صنایعدستی با مشارکت بخش خصوصی تحت آموزش قرار گرفتهاند که بیشتر آنها در رشتههایی مانند گلیمبافی، فرتبافی، چرمدوزی، نمد مالی و تزئینات نمدی، طراحی زیورآلات، دوخت لباسهای سنتی و ... آموزش دیدهاند.
طاهریانمقدم تأکید کرد: هدف از آموزش توسعه صنایعدستی شهرستان به ویژه رشتههای احیا شده صنایعدستی همانند دوخت لباس سنتی کردی، ساخت سازهای سنتی، گلیم بافی و ... است که با پرداخت تسهیلات برای ۳۵ نفر اشتغال ایجاد شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چناران گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ نفر در شهرستان چناران در رشتههای صنایع دستی، مشاغل خانگی و بهصورت انفرادی یا کارگاهی فعالیت دارند و یکی از خواستههای این هنرمندان ایجاد بازارچه دائم یا موقت در شهرستان چناران و روستای گردشگری اخلمد است.
طاهریانمقدم افزود: ایجاد و راهاندازی بازارچههای دائمی صنایعدستی در روستاهای گردشگرپذیراخلمد و رادکان میتواند در راستای اشتغال پایدار موثر باشد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چناران تصریح کرد: با کمک و مشارکت شهرداری رادکان میتوان فضایی را برای فروش محصولات خانگی و صنایعدستی در اختیار زنان خانه دار قرار داد و میراث فرهنگی نیز آمادگی دارد با همکاری هنرمندان صنایعدستی فضایی را در محل ابنیه تاریخی در اختیار در موقع پیک مسافر بصورت موقت قرار دهد.
او یاد آور شد: یکی از مهمترین آثار فاخر شهرستان محوطه برج تاریخی شهرستان است و میراث آمادگی کامل دارد تا با نظارت اداره کل میراثفرهنگی خراسان رضوی طی تفاهمنامهای بعد از طی مراحل قانونی آن محوطه برج تاریخی رادکان را در اختیار شهرداری رادکان قرار دهد.
