روستای هدف گردشگری باقرآباد میزبان رویداد «بافق گردی»

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی، رویداد بافق گردی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بافق، دهیاری و شورای اسلامی روستای باقرآباد برگزار شد.

در این برنامه شرکت‌کنندگان از بناهای تاریخی ثبت‌شده این روستا شامل قلعه تاریخی باقرآباد، آسیای گاوی، دنگ‌خانه و نخلستان‌های ثبتی بازدید کردند و با پیشینه تاریخی و ارزش‌های فرهنگی این آثار آشنا شدند.

این رویداد با استقبال بی‌نظیر همشهریان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی همراه بود و حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از توجه و اهتمام جامعه نسبت به حفظ و معرفی آثار تاریخی منطقه را به نمایش گذاشت.

روستای هدف گردشگری باقرآباد روستایی است در فاصله ده کیلومتری شمال شهرستان بافق، که قلعه تاریخی آن متعلق به دوران قاجار به‌عنوان یکی از زیباترین دژهای تاریخی استان، با شماره ۱۳۰۰۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/