به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه دبیرخانه روستای ملی سفال سلیم آباد که در فرمانداری تنکابن با حضور جواد شکوهی فرماندار تنکابن رئیس اداره اساتید دانشگاه هیئت علمی دانشگاه مازندران، هنرمندان منطقه و بخشدار دهیار این روستا برگزار شد از برنامه‌ریزی برای ثبت جهانی روستای سلیم‌آباد تنکابن، خبر داد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به طرح پیشنهاد ملی شدن شهر تنکابن به عنوان شهر ملی سفال از اختصاص مکانی از سوی شهرداری تنکابن به عنوان خانه صنایع‌دستی، خبر داد.

شعبانی شهرستان تنکابن را از جمله ظرفیت‌های خوب صنایع‌دستی در مازندران ارزیابی کرد و یادآور شد: برپایی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی شبانه در ایام تعطیلات و یا آخر هفته در دبیرخانه برنامه‌ریزی خواهد شد.

