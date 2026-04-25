تأکید فرماندار نیشابور بر بازطراحی فضای بال شرقی افلاک نمای خیام

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی دونده امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1405 در بازدید میدانی از بال شرقی مجموعه افلاک‌نمای خیام که برای ایجاد «موزه بزرگ باستان‌شناسی نیشابور» در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این بخش از افلاک‌نما باید بازطراحی شود تا موزه‌ پیش‌ِرو، نماینده واقعی هویت نیشابور و ایران باشد. نمایش میراث این شهر، باید با شأن تاریخی آن هم‌تراز شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور با اشاره به جایگاه تمدنی نیشابور افزود: به اصالت و تاریخ پربار خود می‌بالیم و باور داریم میراث گران‌سنگ نیشابور باید در دل همین شهر و در محیطی درخور، نگهداری و معرفی شود.

هم‌چنین حسین عباس‌زاده، رئیس گروه موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی، حسن گیاهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور و مشاور طرح موزه نیز در این بازدید حضور داشتند.

در جریان این بازدید، وضعیت کنونی فضا، نیازهای فنی و الزامات اجرایی برای آغاز عملیات آماده‌سازی و اعمال تغییرات اساسی بررسی شد تا مسیر برای افتتاح رسمی این موزه مهم هموار شود.

موزه بزرگ باستان‌شناسی نیشابور قرار است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز روایت تاریخ و تمدن این خطه، بستری برای معرفی آثار باستانی ارزشمند و شناسنامه فرهنگی شهر فراهم آورد.

