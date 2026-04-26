به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر وکیلی اظهار کرد: با توجه به شرایط پیشآمده و محدودیت فعالیت برخی ادارات که بهصورت ارائه خدمات با ظرفیت ۵۰ درصدی همراه است، ضرورت ایجاد زمینههای جایگزین برای پاسخگویی به مردم بیش از گذشته احساس میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشتهارد افزود: برهمین اساس هر شب همزمان با برگزاری راهپیمایی و تجمع شبانه مردم شریف اشتهارد، میز خدمتی در محل امامزادگان امکبری و امصغری (س) برپا میشود تا شهروندان بتوانند بدون واسطه مسائل، دغدغهها و مطالبات خود را با مسئولان دستگاههای اجرایی در میان بگذارند.
وکیلی با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران اجرایی تصریح کرد: حضور میدانی مدیران در کنار مردم، علاوه بر تسریع در روند رسیدگی به مشکلات، موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی میشود؛ موضوعی که در شرایط خاص فعلی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشتهارد ادامه داد: در این میز خدمت، مدیران دستگاههای مختلف بهصورت نوبتی حضور پیدا میکنند و تلاش میشود طیف متنوعی از خدمات و حوزههای مرتبط با نیازهای مردم پوشش داده شود لذا این اداره نیز در کنار سایر دستگاههای خدمت رسان برای پاسخگویی به مردم حضور فعال دارد.
او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مراجعات مردمی در حوزههای مختلفی از جمله مسائل مربوط به اشتغال، آموزشهای مهارتی، گردشگری محلی و همچنین موضوعات مرتبط با حفظ و احیای میراث فرهنگی منطقه است، بیان کرد: این شهرستان از پتانسیلهای ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و یکی از مطالبات مردم نیز توجه بیشتر به این ظرفیتها و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه آن است. در همین راستا، برنامههایی در دست اقدام داریم که بخشی از آنها در این نشستهای مردمی تشریح شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای مهم برگزاری میز خدمت در چنین فضایی، امکان دریافت بازخورد مستقیم از مردم است؛ چراکه بسیاری از مسائل و مشکلاتی که ممکن است در روال اداری کمتر دیده شود، در این ارتباط چهرهبهچهره بهخوبی مطرح میشود و همین موضوع به تصمیمگیری دقیقتر مدیران کمک میکند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اشتهارد ادامه داد: همچنین در این برنامه تلاش شده است تا صرفا به شنیدن مشکلات بسنده نشود، بلکه موارد مطرحشده ثبت، دستهبندی و برای پیگیری به دستگاههای مربوطه ارجاع داده شود تا نتایج ملموستری برای مردم حاصل شود.
او توضیح داد: استمرار این روند میتواند به الگویی موفق در حوزه مدیریت شهری و تعامل با شهروندان تبدیل شود، چراکه حضور مدیران در میان مردم و پاسخگویی بیواسطه، نقش مهمی در کاهش فاصله میان مردم و مسئولان دارد.
وکیلی در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این برنامه و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات شهروندان و ارتقای سطح خدماترسانی برداریم و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.
انتهای پیام/
نظر شما