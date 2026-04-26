به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصغر وکیلی، روز شنبه، پنجم اردیبهشت‌ماه جاری در نشستی که با حضور، فرماندار اشتهارد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اشتهارد، معاونان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری با محوریت ساماندهی راه‌های برون شهری و روستایی دو بخش مرکزی و پلنگ آباد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با نگاهی جامع به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهرستان، بر ضرورت تدوین یک نقشه راه عملیاتی برای توسعه گردشگری تأکید کرد و افزود: اشتهارد از جمله مناطق کمتر شناخته‌ شده استان البرز است که به دلیل برخورداری از تنوع قابل توجه در جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح منطقه‌ای و ملی تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه برنامه‌ریزی‌ها بر اساس اصول علمی و با نگاه بلندمدت دنبال شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد افزود: توسعه گردشگری در اشتهارد نباید صرفا به معنای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی باشد، بلکه لازم است همزمان با توسعه راه‌ها، اقامتگاه‌ها و خدمات گردشگری، به حفظ هویت بومی، میراث فرهنگی و زیست‌بوم منطقه نیز توجه ویژه شود. هرگونه مداخله در بافت طبیعی و تاریخی باید با رویکرد حفاظت‌محور و توسعه پایدار انجام گیرد تا اصالت این ظرفیت‌ها برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت معرفی علمی و هدفمند ظرفیت‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های جدی در حوزه گردشگری اشتهارد، کمبود معرفی و برندینگ مناسب جاذبه‌هاست. بسیاری از پتانسیل‌های ارزشمند این منطقه هنوز در سطح ملی و حتی استانی شناخته نشده‌اند. بر همین اساس، این اداره برنامه‌هایی را برای شناسایی دقیق، مستندسازی و معرفی این ظرفیت‌ها در قالب بسته‌های گردشگری در دستور کار قرار داده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد همچنین نقش صنایع‌دستی و گردشگری فرهنگی را در تکمیل زنجیره توسعه گردشگری بسیار مهم دانست و تصریح کرد: صنایع‌دستی اشتهارد بخشی از هویت فرهنگی این منطقه را شکل می‌دهد و می‌تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی جذب گردشگر مورد توجه قرار گیرد. حمایت از هنرمندان محلی، ایجاد بازارچه‌های دائمی و حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق این بخش کمک کند.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در فرآیند توسعه گردشگری افزود: تجربه نشان داده است که هر زمان مردم بومی در فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های گردشگری نقش فعال داشته‌اند، نتایج پایدارتر و موفق‌تری حاصل شده است. از این رو، توانمندسازی ساکنان محلی، آموزش‌های تخصصی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک گردشگری از اولویت‌های اصلی این اداره به شمار می‌رود.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: تحقق چشم‌انداز تبدیل اشتهارد به یکی از قطب‌های نوظهور گردشگری، نیازمند هم‌افزایی جدی میان دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و جوامع محلی است. اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، از تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری هدفمند حمایت کرده و مسیر توسعه پایدار گردشگری در این شهرستان را تسهیل کند.

