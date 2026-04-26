به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدصادق کمالی، روز شنبه، پنجم اردیبهشت ماه جاری در نشستی که با حضور، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتهارد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این شهرستان، معاونان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری با محوریت ساماندهی راه‌های برون شهری و روستایی دو بخش مرکزی و پلنگ آباد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: اشتهارد با وجود برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی، تاریخی و جغرافیایی، تاکنون آن‌گونه که شایسته است در مسیر توسعه گردشگری قرار نگرفته و این حوزه نیازمند توجهی جدی و برنامه‌ریزی‌شده است.

فرماندار اشتهارد با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات رونق این صنعت، بهبود و ساماندهی راه‌های دسترسی به جاذبه‌های گردشگری است. در همین راستا، ساماندهی راه‌های برون‌شهری و روستایی در دو بخش مرکزی و پلنگ‌آباد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

او با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی مناطق، افزود: وقتی مسیرهای دسترسی به مناطق گردشگری ایمن، استاندارد و تسهیل‌شده باشد، علاوه بر افزایش حضور گردشگران، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی وابسته نیز فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به ایجاد اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.

فرماندار اشتهارد در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه این شهرستان، تصریح کرد: اشتهارد به‌دلیل همجواری با استان‌های تهران، مرکزی و قزوین و همچنین قرار گرفتن در مسیر اتصال ۶ استان غربی کشور به استان البرز، از موقعیتی استراتژیک برخوردار است که می‌تواند آن را به یکی از کانون‌های مهم گردشگری و اقتصادی تبدیل کند.

این مسئول افزود: این مزیت جغرافیایی در کنار ظرفیت‌های صنعتی موجود، امکان شکل‌گیری یک چرخه اقتصادی پویا را فراهم می‌کند که در آن گردشگری می‌تواند به‌عنوان مکملی مؤثر در کنار صنعت ایفای نقش کند.

کمالی با اشاره به بکر بودن بسیاری از جاذبه‌های گردشگری اشتهارد، اظهارکرد: یکی از ویژگی‌های مهم این شهرستان، دست‌نخورده بودن بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی آن است؛ موضوعی که در صورت برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند به یک مزیت رقابتی جدی در جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

او ادامه داد: امروز گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربه فضاهای بکر، اصیل و کمتر دیده‌شده هستند و اشتهارد این قابلیت را دارد که پاسخگوی این نیاز باشد.

فرماندار اشتهارد با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری، گفت: دولت به‌تنهایی قادر به بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها نیست و بدون حضور فعال سرمایه‌گذاران، تحقق اهداف توسعه‌ای در این حوزه دشوار خواهد بود.

این مسئول توضیح داد: بر همین اساس، از تمامی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند دعوت می‌کنیم تا با ورود به این عرصه، ضمن بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی موجود، در مسیر توسعه و شکوفایی این منطقه نیز نقش‌آفرینی کنند.

کمالی با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاران، تصریح کرد: فرمانداری اشتهارد آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را تا حد امکان برطرف کرده و فرآیندهای اداری را تسهیل کند. هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به نمونه‌ای از ظرفیت‌های بالفعل‌شده در این شهرستان اشاره کرد و گفت: وجود خانه‌های رملی که با تلاش یک سرمایه‌گذار داخلی به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری و بوم‌گردی تبدیل شده، نشان می‌دهد که با نگاه خلاقانه و همت بخش خصوصی می‌توان ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل کرد.

کمالی افزود: این مجموعه که امروز با عنوان ژئولند شناخته می‌شود، توانسته در محافل طبیعت‌گردی و گردشگری، حتی در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و به معرفی هرچه بیشتر اشتهارد کمک کند.

فرماندار اشتهارد ابراز کرد: چنین نمونه‌هایی بیانگر آن است که اگر زیرساخت‌های لازم فراهم و مسیر برای فعالیت سرمایه‌گذاران هموار شود، می‌توان شاهد شکل‌گیری پروژه‌های متعددی در حوزه گردشگری بود که هر یک به سهم خود در توسعه منطقه اثرگذار خواهند بود.

این مسئول با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری یک فرآیند چندبخشی است و نیازمند همکاری نزدیک میان نهادهایی همچون راهداری، میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط است. بدون این هماهنگی، دستیابی به نتایج مطلوب امکان‌پذیر نخواهد بود.

کمالی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گردشگری اشتهارد، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و جلب مشارکت بخش خصوصی، می‌توان اشتهارد را در مسیر تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری قرار داد؛ مسیری که در نهایت به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر خواهد شد.

