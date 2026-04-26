برگزاری مراسم هفته زمین پاک با کاشت ۲۰ اصله درخت در تپه سلام پیشوا

به گزارش خبرنگار میراثآریا، حسن ژالهنیا گفت: مراسم هفته زمین پاک به مناسبت آغاز روز ملی و هفته زمین پاک و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست و صیانت از منابع طبیعی در تپه سلام پیشوا برگزار شد. در این آیین نمادین، ۲۰ اصله درخت در قالب پویشهای ملی درختکاری «نهال امید» و «سرو ایران» به یاد رهبر شهید امت حضرت آیتالله امام سیدعلی خامنهای (قدس) و شهدای جنگ رمضان کاشته شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان پیشوا بیان کرد: این برنامه با شعار «همقدم با زمین، همنفس با امید» و با حضور حمید دانشآموز فرماندار، سیدجمال محمدی شهردار، سیدحسن طباطبایی رئیس محیطزیست، سیدمهدی طاهری رئیس اداره ورزش و جوانان و جمعی دیگر از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان محیطزیست و گروههای مردمی برگزار شد.
او تأکید کرد: مشارکت مسئولان محلی و گروههای مردمی در اجرای اینگونه برنامهها نشان میدهد حساسیت نسبت به موضوع حفاظت از محیطزیست در سطح شهرستان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
محمدی اظهار کرد: تپه سلام پیشوا به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم طبیعی و گردشگری شهرستان، نیازمند توجه همزمان به حفظ پوشش گیاهی و تقویت زیرساختهای گردشگری است و توسعه فضاهای سبز در این محدوده، علاوه بر ارتقای کیفیت محیطزیست، میتواند زمینهساز جذب گردشگران و برگزاری برنامههای فرهنگی و آموزشی در حوزه محیطزیست و میراثفرهنگی باشد.
انتهای پیام/
نظر شما