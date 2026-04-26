ساماندهی سیستم فاضلاب مجموعه جهانی باغ فین کاشان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌رضا عبدالله‌زاده گفت: این عملیات شامل ساماندهی سیستم دفع فاضلاب و بهسازی سرویس‌های بهداشتی مردانه مجموعه جهانی باغ فین است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان ادامه داد: به‌منظور ارتقای سطح بهداشت عمومی، بهبود زیرساخت‌های خدماتی مجموعه، عملیات ساماندهی و اصلاح سیستم دفع فاضلاب سرویس‌های بهداشتی مردانه باغ فین انجام شد.

او افزود: این پروژه شامل نوسازی کامل شبکه فاضلاب، تعویض لوله‌کشی‌های فرسوده، بهسازی کف و دیوارها و بازطراحی فضای داخلی سرویس‌ها با استانداردهای روز و تجهیز و نورپردازی است.

عبدالله‌زاده با تأکید بر اهمیت این بخش در خدمت‌رسانی به بازدیدکنندگان‌ اعتبار عملیاتی این پروژه را بالغ‌بر ۱۵ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، کیفیت خدمات بهداشتی مجموعه به‌طور چشمگیری ارتقا یافته و باعث افزایش رضایتمندی گردشگران شد.

