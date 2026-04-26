به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب علی‌پناه شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه جاری در جلسه کارگروه امنیت و نجات غریق سواحل که با حضور اشکانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، علی محمد فاضلی رئیس جمعیت هلال احمر، گویا رئیس اداره ورزش وجوانان و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی، فوریت‌های پزشکی، آتش‌نشانی، شهرداری وهیات نجات غریق به میزبانی جمعیت هلال احمر شهرستان رامسر برگزار شد، بر لزوم ایمن‌سازی سواحل رامسر برای استفاده گردشگران تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای کاهش حوادث ساحلی، افزود: باید راهکارهای عملیاتی برای انسداد راه‌های دسترسی غیرمجاز به دریا، اتخاذ شود.

او با اشاره به تعیین تکلیف نحوه استقرار و حضور منظم ناجیان غریق درطرح‌های سالم‌سازی و نقاط حادثه‌خیز، یادآور شد: مناطق شنا ممنوع و تفریحات آبی، بصورت جدی نظارت و مدیریت می‌شود.

علی‌پناه با تأکید بر هماهنگی بین‌بخشی برای تسریع در امداد رسانی حوادث احتمالی، تصریح کرد: باید تمامی دستگاه‌های عضو با پایش مستمر نوار ساحلی، نسبت به ایمن‌سازی حداکثری سواحل رامسر برای شهروندان و گردشگران اقدام کنند.

