به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز ۵ اردیبهشت‌ماه، با سفر به شهرستان نائین، از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و زیرساخت‌های گردشگری مناطق کویری نائین و انارک بازدید کرد.

معاون گردشگری استان اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: باهدف برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه گردشگری کویری در سالی که با شعار اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران نام‌گذاری شده است، از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و زیرساخت‌های گردشگری این منطقه بکر کویری بازدید کردیم.

او ادامه داد: در این بازدید میدانی، ضمن بازدید از بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و مسیرهای کویری منطقه، به‌صورت ویژه از کاروانسرای تاریخی مشجری به‌عنوان یکی از مجموعه‌های فعال و دارای ظرفیت کامل گردشگری کویری نیز بازدید شد.

آبیان با تأکید بر اهمیت تعریف و توسعه تورهای منعطف کویری متناسب با شرایط اقلیمی، سلایق گردشگران و ظرفیت‌های بومی، افزود: ظرفیت‌های متنوع این منطقه ازجمله کویرگردی، سافاری، رصد ستارگان، گردشگری کشاورزی و تجربه زیست‌بوم بومی، امکان طراحی بسته‌های سفر متفاوت و جذابی را فراهم کرده است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به قابلیت‌های سافاری و آفرود کنترل‌شده در مسیرهای مجاز کویری و همچنین ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و تجربه زندگی روستایی در محدوده نائین و انارک، تصریح کرد: ترکیب اقامت سنتی در کاروانسرا، تجربه فعالیت‌های کویری، بازدید از مزارع و نخلستان‌ها و بهره‌مندی از خدمات حرفه‌ای هدایت تور، می‌تواند این محور را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری کویری کشور تبدیل کند.

او تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای ایجاد محورهای نوین گردشگری کویری و بسته شدن تورهای تخصصی با همکاری بخش خصوصی در دستور کار این معاونت قرار دارد تا جایگاه اصفهان به‌عنوان پایتخت گردشگری کویری ایران بیش‌ازپیش تقویت شود.

آبیان در این سفر، با حضور در جمع فعالان و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری منطقه، بر شناسایی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده این شهرستان، تعریف مسیرهای جدید گردشگری و تقویت زیرساخت‌های خدماتی گردشگری تأکید کرد.

