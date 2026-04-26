چهارمین جلسه شورای راهبردی ثبت جهانی روستای افین برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهارمین جلسه شورای راهبری ثبت جهانی روستای هدف گردشگری افین با حضور بخشدار، اعضای شورای اسلامی و دهیار، فعالین گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولین کمیته‌های شورا و جمعی از علاقمندان و صاحبنظران روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محل مسجد جامع افین برگزار شد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی در این جلسه از روند رو به رشد اقدامات صورت گرفته در راستای آماده‌سازی روستا برای قرارگیری در فهرست نهایی پرونده‌های ارسالی برای ثبت در فهرست برترین روستاهای گردشگری ابراز رضایت کرد.

محمد عرب افزود: البته این همه آنچه ما نیاز داریم نیست و نیاز به کار و تلاش بیشتری داریم در واقع اقدامات باید شتاب بیشتری بگیرد و نیاز به برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتری داریم و مسئولیت و زحمت اصلی و در واقع عمده موارد مورد نیاز برای تکمیل پرونده بر عهده اهالی و مردم روستاست. ما مواردی برای تکمیل پرونده لازم داریم که نیاز به کمک و همراهی همه اهالی داریم.

او گفت: انتخاب بهترین دهکده گردشگری از سال ۲۰۲۱ توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دنبال می‌شود و هدف از این اقدام تبدیل گردشگری به محرک توسعه روستایی و رفاه روستاییان است. سازمان جهانی گردشگری ۹ شاخصه از جمله دارا بودن منابع فرهنگی، ترویج و حفاظت از آن، پایداری اقتصادی، محیطی، اجتماعی، پتانسیل گردشگری و توسعه و یکپارچگی زنجیره ارزش، حاکمیت و اولویت‌بندی گردشگری و نیز امور بهداشت، ایمنی و امنیت را به عنوان معیارهای انتخاب روستاهای جهانی اعلام کرده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع خراسان جنوبی اضافه کرد: از مزایای انتخاب شدن به عنوان روستای جهانی می‌توان به معرفی در سطح بین‌المللی به عنوان نمونه‌ای برجسته از یک مقصد گردشگری روستایی، ارائه گواهی امضا شده توسط دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دارا شدن فضایی برای تبادل تجربیات و آموزش، امکان شرکت در رویدادهای مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری و در نهایت معرفی کشور صاحب روستا در ابعاد و زوایای مختلف گردشگری اشاره کرد.

در این جلسه مسئولان کمیته‌های شورای راهبردی به گزارش اقدامات، برنامه‌ها و نیازهای کمیته تخصصی خود برای اجرای سریع و صحیح برنامه‌ها پرداختند و تصمیمات لازم برای ادامه فرآیند ثبت جهانی روستا با مشورت و نظر همه اعضا گرفته شد.

