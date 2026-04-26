به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماهنگی برای برگزاری هفته فرهنگی شهرستان، روز شنبه ۵ اردیبهشت ماه جاری به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان زرندیه، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود و ظرفیتهای توسعهای شهرستان اظهار کرد: زرندیه با برخورداری از تنوع طبیعی، توانمندیهای کشاورزی قابلیتهای بومگردی و پتانسیلهای کمنظیر صنایعدستی زمینه بسیار مناسبی برای جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی دارد.
زهرا رنجبر در پایان افزود: در سالهای اخیر، بخش خصوصی علاقهمندی قابل توجهی برای ورود به حوزههای اقامتی، گردشگری روستایی، تولیدات صنایعدستی و توسعه زنجیره ارزش کشاورزی نشان داده است وظیفه ما فراهمسازی مسیر و رفع موانع پیش روی این سرمایهگذاران است و این امر تنها زمانی محقق میشود که تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان با رویکردی یکپارچه و همراه، در کنار بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند.
