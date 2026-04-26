به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین محمودی امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در شهرستان ساوه و شهر تاریخی آوه ضمن بازدید میدانی از آثار شاخص فرهنگی تاریخی و طبیعی منطقه، روند فعالیت‌های مرمتی و حفاظتی در بناهای تاریخی را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: در جریان این بازدید، با رئیس اداره، مسئول پایگاه‌ میراث ملی، کارشناسان حوزه مرمت دیدار و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای حفظ اصالت بناها و افزایش کیفیت خدمات گردشگری در منطقه تأکید شد.

او در ادامه سفر خود، در دیدار با دادستان شهرستان ساوه، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آثار تاریخی و میراث ناملموس منطقه تصریح کرد: صیانت از میراث فرهنگی صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست بلکه مسئولیتی مشترک میان همه نهادهای اجرایی، قضایی و مردمی است. تعامل و همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و میراث فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی آثار تاریخی ایفا کند.

محمودی در پایان ادامه داد: توسعه گردشگری پایدار و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان ساوه از اولویت‌های اصلی اداره‌کل است و با برنامه‌ریزی هدفمند، می‌توان این شهرستان را به یکی از قطب‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان تبدیل کرد.



