به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه جاری در جلسه با رئیس پارک علم و فناوری استان، گفت: ارتقای خدمات گردشگری و هوشمندسازی این حوزه از نیازهای اصلی استان اردبیل است و در همکاری با پارک علم و فناوری میتوانیم این موضوع را محقق کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: شرکتهای فناور و خلاق میتوانند در حوزه سفر به اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمک کنند و از هرگونه پیشنهاد در این راستا استقبال میکنیم.
او تاکید کرد: حوزه بازاریابی و تبلیغات نیز از حوزههایی است که میتواند از طرحهای فناورانه بهرهمند شود و در این زمینه نیز اداره کل میراثفرهنگی علاقمند به استفاده از ظرفیت شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری است.
جباری ادامه داد: تولید محتوای چندزبانه، سامانه رزرواسیون، نظرسنجی برای دریافت بازخورد از گردشگران، دیجیتالسازی و شبکهسازی برای فروش و صادرات صنایعدستی و تهیه نقشههای تعاملی گردشگری از جمله خدماتی است که میتواند در همکاری فیمابین انجام شود.
