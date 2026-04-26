۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸

هوشمندسازی خدمات گردشگری استان اردبیل در همکاری با پارک علم و فناوری اتفاق می‌افتد/ از هرگونه پیشنهاد درخصوص ارتقا خدمات گردشگری استقبال می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: ارتقای خدمات گردشگری و هوشمندسازی این حوزه از نیازهای اصلی استان اردبیل است و در همکاری با پارک علم و فناوری می‌توانیم این موضوع را محقق کنیم.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه جاری در جلسه با رئیس پارک علم و فناوری استان، گفت: ارتقای خدمات گردشگری و هوشمندسازی این حوزه از نیازهای اصلی استان اردبیل است و در همکاری با پارک علم و فناوری می‌توانیم این موضوع را محقق کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: شرکت‌های فناور و خلاق می‌توانند در حوزه سفر به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمک کنند و از هرگونه پیشنهاد در این راستا استقبال می‌کنیم.

او تاکید کرد: حوزه بازاریابی و تبلیغات نیز از حوزه‌هایی است که می‌تواند از طرح‌های فناورانه بهره‌مند شود و در  این زمینه نیز اداره کل میراث‌فرهنگی علاقمند به استفاده از ظرفیت شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری است.

جباری ادامه داد: تولید محتوای چندزبانه، سامانه رزرواسیون، نظرسنجی برای دریافت بازخورد از گردشگران، دیجیتال‌سازی و شبکه‌سازی برای فروش و صادرات صنایع‌دستی و تهیه نقشه‌های تعاملی گردشگری از جمله خدماتی است که می‌تواند در همکاری فی‌مابین انجام شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020600320
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha