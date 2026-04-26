به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا انیسی سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری، از انتشار شماره ۱۱۰ مجله «اثر» خبر داد و گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه سال گذشته، تصمیم گرفته شد با همت همکاران، ۱۲ مقاله در جنبههای مختلف موضوع جنگ و حفاظت از میراث فرهنگی تدوین شود. این مقالات در مجله «اثر» که قدیمیترین مجله در حوزه حفاظت و مرمت کشور است و به همت استاد شیرازی پایهگذاری شده، رونمایی خواهد شد.
او افزود: این اقدام سرآغازی است برای بنیانگذاری کاری که در آینده تکمیل میشود. خوشحالم که این اتفاق در مجله «اثر» افتاد. از همه نویسندگان که به یک وظیفه ملی عمل کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
انیسی در معرفی کوتاه مقالات گفت: نخستین مقاله درباره «مسجد ملک زوزن» در مسیر لشکرکشیهای مغول است که به شیوه حفاظت از محراب سلجوقی نیمهتمام پرداخته، مقاله دوم «ردپای جنگ جهانی اول در پل کهنه هوی کرمانشاه» است، مقاله سوم «نقش سرمایه اجتماعی در پدافند نرم میراث» را بررسی میکند. مقاله چهارم نیز «معماری اضطراب» و تجربه مردم از فضا در شرایط جنگی است و مقاله پنجم به «بررسی شاهنامه فردوسی بهمثابه عرصهای برای حفاظت از میراث فرهنگی» میپردازد.
سرپرست پژوهشکده میراث معماری و شهری ادامه داد: مقاله ششم «طراحی مدل یکپارچه ظرفیتسازی برای مدیریت بحران میراث» با رویکرد چالشهای ساختاری در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی است. مقاله هفتم درباره «تحلیل بازشناسی چالش های پیشروی حفاظت از نسخ خطی در بحرانهای نظامی»، مقاله هشتم «حفاظت از کتابخانهها و آرشیوها در دوران جنگ اصول بین المللی و درسهای جهانی»، مقاله نهم بازسازی میراث فرهنگی بعد از جنگ، چالشها و تمهیدات»، مقاله دهم راهبردهای مدیریت بحران برای حفاظت از آثار فرهنگی - هنریدر فضای باز در برابر تهدیدات ناشی از جنگ»، مقاله یازدهم «حفاظت از میراث فرهنگی در جنگ و درگیری های مسلحانه، واکاوی نقش و اقدامات کمیته جهانی سپر آبی در عراق» و «حفاظت از اثار تاریخی و هنری در سایه جنگ: تجربیات تاریخی نجات بخشی و رویکردهای نوین حفظ آثار» هستند.
انیسی در بخش پایانی سخنانش تأکید کرد: این مقالات منبعی است برای کسانی که هنگام حادثه میپرسند «چه کنیم؟» امیدوارم پژوهشکدههای مختلف بتوانند منشأ خدمات بیشتری در حوزه حفاظت از آثار گذشتگان باشند.
