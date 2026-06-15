زهرا عرب علیدوستی، رئیس کمیته‌های تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، با تشریح روند فعالیت این شورا به خبرنگار میراث آریا گفت: شورای ارزشیابی سابقه‌ای بیش از دو دهه دارد و از سال ۱۳۸۱ در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد، اما با توجه به گستردگی حوزه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، تنوع رشته‌ها و افزایش تعداد هنرمندان متقاضی، ضرورت ایجاد سازوکاری تخصصی‌تر برای رسیدگی به پرونده‌ها احساس می‌شد.

او افزود: با پیگیری‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حمایت‌های صورت‌گرفته در فرآیند تدوین آیین‌نامه‌های جدید، مسئولیت این حوزه به وزارت میراث فرهنگی واگذار شد و امروز شورای ارزشیابی در قالب ساختاری تخصصی و با محوریت معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی فعالیت می‌کند.

عرب علیدوستی با اشاره به نقش گروه هنرهای ملی- سنتی در این فرآیند تصریح کرد: دبیرخانه و کمیته‌های تخصصی شورای ارزشیابی در بستر ظرفیت‌های علمی و کارشناسی آن گروه شکل گرفته و از توان تخصصی پژوهشگران، استادان و کارشناسان این مجموعه برای بررسی و داوری پرونده‌های هنرمندان بهره گرفته می‌شود؛ موضوعی که موجب افزایش دقت، تخصص‌گرایی و انسجام در فرآیند ارزشیابی شده است.

به گفته او، هنرمندان پس از ثبت درخواست و ارائه آثار خود، در کمیته‌های تخصصی متشکل از استادان برجسته هر رشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و پس از طی این مرحله، پرونده آنان در شورای ارزشیابی با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، فرهنگستان هنر و استادان منتخب حوزه هنرهای سنتی بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

رئیس کمیته‌های تخصصی شورای ارزشیابی تأکید کرد: نتیجه این فرآیند، اعطای گواهینامه‌های هنری در پنج درجه تخصصی است که از درجه یک تا پنج طبقه‌بندی شده و بالاترین سطح آن هم‌تراز مدرک دکتری محسوب می‌شود. این گواهینامه‌ها پس از تأیید نهایی شورای ارزشیابی، با امضای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان رئیس شورا، نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای ارزشیابی و نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا صادر می‌شود و از اعتبار حرفه‌ای و ملی بالایی برخوردار است.

او با اشاره به عملکرد شورا از زمان انتقال به وزارت میراث فرهنگی اظهار کرد: در این مدت، پرونده‌های انباشته سال‌های گذشته تعیین تکلیف شده و تاکنون کمیته‌های تخصصی در ۱۱ رشته هنرهای سنتی و صنایع‌دستی از جمله آبگینه‌، آرایه‌های چوبی، سفال، چاپ و نقاشی سنتی، دوخت‌های سنتی، نگارگری و کتاب‌آرایی، آرایه‌های فلزی، نساجی سنتی، حکاکی روی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، طراحی و بافت فرش و سایر رشته‌های تخصصی برگزار شده است.

عرب علیدوستی ادامه داد: این کمیته‌ها با حضور بیش از ۷۵ استاد پیشکسوت، صاحب‌نظر و متخصص برگزار شده و ۱۲۳ هنرمند در آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. همچنین پرونده‌های متعددی در شورای ارزشیابی مطرح و برای شمار قابل توجهی از هنرمندان رأی نهایی صادر شده است.

او با تأکید بر اهمیت هنرهای سنتی به عنوان میراث زنده فرهنگی کشور گفت: هنرهای سنتی صرفاً مجموعه‌ای از مهارت‌ها و فنون نیستند، بلکه بخشی از حافظه تاریخی، هویت فرهنگی و دانش بومی ایران به شمار می‌آیند. از این رو، ارزشیابی و حمایت از هنرمندان این حوزه در حقیقت حمایت از استمرار میراث فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

رئیس کمیته‌های تخصصی شورای ارزشیابی در پایان ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان ارائه خدمات گسترده‌تر به هنرمندان و بهره‌مندی آنان از حمایت‌های حرفه‌ای، معیشتی و اجتماعی بیش از پیش فراهم شود و این مهم مگر با همراهی و همدلی معاونت صنایع دستی در کنار گروه هنرهای ملی- سنتی و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اتفاق نمیفتاد.

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