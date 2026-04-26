رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان:

نشست بررسی و رفع موانع تولید در حوزه صنایع‌دستی گچساران برگزار شد  

نشست بررسی و رفع موانع تولید در حوزه صنایع‌دستی گچساران برگزار شد  

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گچساران گفت: نشست تخصصی بررسی و رفع موانع تولید با حضور جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی این شهرستان برگزار شد.  

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق ماندنی زاده امروز ششم فروردین ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی چالش‌های موجود در مسیر تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از هنرمندان فعال در رشته‌های گوناگون است.  
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گچساران افزود: در این نشست مواردی از جمله تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی، مشکلات بیمه‌ای، نبود بازارچه دائمی عرضه محصولات و لزوم توسعه فروش اینترنتی صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.  
او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این حوزه تصریح کرد: صنایع‌دستی نماد فرهنگ بومی و سنتی گچساران است و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار نقش مؤثری ایفا کند.

