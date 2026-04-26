به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق ماندنی زاده امروز ششم فروردین ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی چالش‌های موجود در مسیر تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از هنرمندان فعال در رشته‌های گوناگون است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گچساران افزود: در این نشست مواردی از جمله تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی، مشکلات بیمه‌ای، نبود بازارچه دائمی عرضه محصولات و لزوم توسعه فروش اینترنتی صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند این حوزه تصریح کرد: صنایع‌دستی نماد فرهنگ بومی و سنتی گچساران است و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه می‌تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار نقش مؤثری ایفا کند.

