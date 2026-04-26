به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز شنبه، پنجم اردیبهشتماه، جلسهای با محوریت بررسی و رفع موانع جذب اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، با حضور احمد دیناری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی، و نمایندگان ارشد بانکهای عامل تجارت، ملی، سپه و صادرات در محل اداره کل برگزار شد.
این نشست تخصصی با هدف همافزایی و اتخاذ تدابیر لازم برای هدایت مؤثرتر سرمایههای حمایتی به سمت فعالان و کسبوکارهای حوزه گردشگری و صنایعدستی استان ترتیب یافت. در جریان این جلسه، اهمیت حیاتی تسهیلات تبصره ۱۵ در ایجاد اشتغال پایدار، حفظ و ارتقاء زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی و در نهایت، پیشبرد اهداف توسعهای خراسان شمالی مورد تأکید جدی قرار گرفت.
احمد دیناری در این دیدار ضمن تشریح چشماندازهای توسعهای استان در بخشهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار کرد: جذب حداکثری و تسهیل روند دسترسی به اعتبارات تبصره ۱۵، گامی راهبردی و مؤثر در جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی گردشگری و صنایعدستی و رونق هرچه بیشتر کسبوکارهای مرتبط با این حوزههای غنی و بالقوه در خراسان شمالی محسوب میشود.
او با اشاره به ظرفیتهای استان در این بخشها، افزود: ما در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی، با همکاری و تعامل سازنده با بانکهای عامل، تمام توان خود را معطوف به رفع هرگونه بروکراسی اداری و بوروکراتیک دستوپاگیر و هدایت هدفمند منابع مالی به سمت پروژههای اشتغالزا و نوآورانه خواهیم کرد. انتظار داریم بانکها نیز با نگاهی حمایتی و درک اهمیت این موضوع برای توسعه منطقهای، همکاری لازم را مبذول دارند.
در پایان این جلسه پرثمر، توافق بر این شد که نمایندگان بانکهای تجارت، ملی، سپه و صادرات، نسبت به تهیه و ارائه گزارشی جامع و دقیق از وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در بخشهای گردشگری و صنایع دستی استان اقدام کنند.
انتهای پیام/
نظر شما