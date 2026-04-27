جشنواره اقوام نظرآباد؛ فرصتی برای پیوند فرهنگ بومی با اقتصاد پایدار

معصومه آقایی، روز یکشنبه، ششم اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از جشنواره اقوام و صنایع دستی شهرستان نظرآباد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهارکرد: آنچه در جشنواره‌هایی از این دست اهمیت دارد، ایجاد بستری برای دیده‌شدن توانمندی‌های واقعی مردم در حوزه‌های بومی و سنتی است؛ ظرفیت‌هایی که اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد محلی تبدیل شوند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به تنوع فرهنگی موجود در شهرستان نظرآباد افزود: حضور اقوام مختلف با پیشینه‌های فرهنگی گوناگون، فرصتی ارزشمند برای معرفی سبک‌های متنوع زندگی، هنر و غذاهای سنتی فراهم کرده است. این تنوع نه‌تنها جذابیت فرهنگی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک مزیت رقابتی در توسعه گردشگری منطقه نیز نقش‌آفرینی کند.

آقایی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از کم‌هزینه‌ترین و در عین حال پربازده‌ترین حوزه‌های اشتغال‌زایی است، تصریح کرد: در شرایطی که ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده، توجه به مشاغل خانگی و هنرهای سنتی می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. بسیاری از بانوان با تکیه بر مهارت‌های بومی خود، توانسته‌اند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، وارد چرخه تولید شوند.

او ادامه داد: آنچه امروز در غرفه‌های این جشنواره مشاهده می‌کنیم، حاصل خلاقیت، پشتکار و ذوق هنری زنانی است که با وجود محدودیت‌ها، توانسته‌اند محصولاتی با کیفیت و قابل عرضه تولید کنند. این موضوع نشان می‌دهد که اگر بسترهای حمایتی تقویت شود، این ظرفیت‌ها می‌تواند به سطح بالاتری از توسعه برسد.

این مسئول یکی از چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان صنایع‌دستی را ضعف در حوزه بازاریابی و فروش دانست و گفت: تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که به بازار متصل شود. بنابراین، لازم است در کنار آموزش‌های مهارتی، به موضوعاتی مانند بسته‌بندی، برندسازی و دسترسی به بازارهای هدف نیز توجه ویژه‌ای شود.

آقایی با بیان اینکه جشنواره اقوام نظرآباد می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در سطح استان مطرح شود، افزود: استمرار چنین رویدادهایی، به‌ویژه در شهرستان‌ها، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد شد که می‌توانند در تعامل با یکدیگر، مسیر رشد و توسعه را هموارتر کنند.

او همچنین به نقش این جشنواره در معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه اشاره کرد و گفت: یکی از نکات قابل توجه، ارائه بسته‌های فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان توسط غرفه‌داران است. این اقدام، نگاه بازدیدکنندگان را از یک رویداد صرفاً نمایشگاهی فراتر برده و آن را به فرصتی برای شناخت عمیق‌تر منطقه تبدیل کرده است.

مشاور استاندار البرز با تأکید بر لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ‌محور خاطرنشان کرد: امروز در بسیاری از نقاط دنیا، فرهنگ به‌عنوان یک پیشران اقتصادی شناخته می‌شود. ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از داشته‌های فرهنگی خود، مسیر توسعه‌ای متفاوت و مبتنی بر هویت بومی را دنبال کنیم.

این مسئول با اشاره به اهمیت مشارکت نسل جوان در چنین رویدادهایی، گفت: حضور جوانان در کنار پیشکسوتان حوزه صنایع‌دستی، می‌تواند به انتقال تجربیات و در عین حال ورود ایده‌های نو منجر شود. این تعامل بین‌نسلی، یکی از عوامل مهم پویایی در حوزه فرهنگ و هنر است.

آقایی در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای حمایت از فعالان این حوزه اظهارکرد: اگر بخواهیم نتایج این‌گونه جشنواره‌ها ماندگار باشد، باید نگاه مقطعی را کنار بگذاریم و با طراحی برنامه‌های مستمر، از تولیدکنندگان حمایت کنیم. ایجاد بازارچه‌های دائمی، توسعه فروش اینترنتی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری این مسیر کمک کند.

