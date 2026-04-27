۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵

تلاش برای تقویت پرونده ثبت جهانی روستای مصر در استان اصفهان

داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از اختصاص ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل منابع ملی به روستای مصر به‌منظور تقویت پرونده این روستا به‌عنوان کاندید روستای جهانی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۷ اردیبهشت‌ماه گفت: این اعتبار در چارچوب شرح خدمات هزینه‌ای ابلاغ‌شده، برای تهیه فیلم و عکس حرفه‌ای، تولید محتوای تخصصی، برگزاری نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی ویژه اهالی و فعالان محلی روستای مصر هزینه خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: بخشی از این اعتبار به تولید مستندها و تیزرهای تبلیغاتی درباره جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی روستای مصر و بخشی دیگر نیز به تولید محتوا برای معرفی این روستا در سطح ملی و بین‌المللی اختصاص می‌یابد.

آبیان افزود: همچنین، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان گردشگری و توسعه روستایی و دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های میزبانی و ارائه خدمات گردشگری به جامعه محلی نیز برگزار می‌شود.

او با بیان این‌که هدف از این اقدام، معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی روستای مصر و کمک به رونق اقتصادی این منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، جایگاه روستای مصر در فهرست روستاهای جهانی تثبیت و زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه فراهم شود.

کد خبر 1405020700357
سعید احمدی
دبیر مرضیه امیری

