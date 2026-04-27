تلاش برای تقویت پرونده ثبت جهانی روستای مصر در استان اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۷ اردیبهشت‌ماه گفت: این اعتبار در چارچوب شرح خدمات هزینه‌ای ابلاغ‌شده، برای تهیه فیلم و عکس حرفه‌ای، تولید محتوای تخصصی، برگزاری نشست‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی ویژه اهالی و فعالان محلی روستای مصر هزینه خواهد شد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: بخشی از این اعتبار به تولید مستندها و تیزرهای تبلیغاتی درباره جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی روستای مصر و بخشی دیگر نیز به تولید محتوا برای معرفی این روستا در سطح ملی و بین‌المللی اختصاص می‌یابد.

آبیان افزود: همچنین، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان گردشگری و توسعه روستایی و دوره‌های آموزشی برای ارتقای مهارت‌های میزبانی و ارائه خدمات گردشگری به جامعه محلی نیز برگزار می‌شود.

او با بیان این‌که هدف از این اقدام، معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی روستای مصر و کمک به رونق اقتصادی این منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، جایگاه روستای مصر در فهرست روستاهای جهانی تثبیت و زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه فراهم شود.

انتهای پیام/