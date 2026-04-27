سرای تاریخی اصغری بجستان در مسیر احیا با تبدیل به اقامتگاه سنتی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی ذوالفقاری امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: سرای تاریخی اصغری که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌های شاخص تاریخی و معماری، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک اقامتگاه بوم‌گردی فاخر دارد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان افزود: این بنای ارزشمند در یکی از محلات تاریخی بافت قدیم بجستان واقع شده و وجود بخش دستکند در این خانه، نشان‌دهنده قدمت بالای اثر و اهمیت تاریخی آن است. این ویژگی منحصربه‌فرد، جذابیت ویژه‌ای برای گردشگران علاقه‌مند به میراث فرهنگی و معماری سنتی ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: سرای تاریخی اصغری در مجاورت دو اثر تاریخی شاخص، شامل حمام تاریخی و مسجد ساوط قرار دارد که این همجواری، بر ارزش گردشگری این مجموعه افزوده است. هم‌چنین قرار گرفتن این بنا در نزدیکی پروژه قنات گردشگری بجستان، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک محور گردشگری منسجم در این بخش از شهر خواهد شد.

ذوالفقاری تصریح کرد: با راه‌اندازی این اقامتگاه بوم‌گردی، ضمن صیانت و احیای یکی از بناهای تاریخی شهرستان، زمینه توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در بافت تاریخی بجستان فراهم می‌شود.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بجستان تأکید کرد: نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان از سرمایه‌گذاری در حوزه احیای بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری حمایت می‌کند و این پروژه می‌تواند گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی بجستان باشد.

