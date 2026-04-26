بهگزارش خبرنگار میراثآریا، شاهپور رجایی روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در شهرستان جم، از روند اجرای چند پروژه عمرانی مهم و نیمهتمام این شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید میدانی، پروژه مدرسه ۱۲ کلاسی کیمیا شهر جم، محور ارتباطی جم به فیروزآباد و ساختمان آزمایشگاه و پانسیون پزشکان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
معاون عمرانی استاندار بوشهر در جریان این بازدید با گفتوگو با مسئولان اجرایی و پیمانکاران، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژهها تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی موجود شد.
رجایی با اشاره به اهمیت این طرحها در توسعه زیرساختهای آموزشی، حملونقل و خدمات درمانی شهرستان جم اظهار کرد: تکمیل بهموقع پروژههای اولویتدار نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی عمومی خواهد داشت.
او با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی در محورهای جادهای بر اساس برنامه زمانبندی ادامه دارد، تصریح کرد: با رفع پیچهای خطرناک در نقاط حادثهساز ایمنی جادههای استان بوشهر ارتقا یافته است.
رجایی همچنین بر نظارت مستمر بر روند اجرای طرحها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در بهرهبرداری از پروژهها تأکید کرد.
این بازدید با هدف ارزیابی میدانی میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها و تسریع در بهرهبرداری از طرحهای اولویتدار شهرستان جم انجام شد.
