به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا ایاز امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت تاریخی و معماری کمنظیر کاروانسرای آوه گفت: در راستای صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی و باززندهسازی اصالت معماری این اثر تاریخی، کارگاه مرمتی فعالی در کاروانسرای آوه مستقر شده و عملیات بازسازی و مرمت بخشهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مطالعات مقایسهای پیش از مرمت افزود: در این مرحله، بازسازی تاقها و مرمت تویزهها بر مبنای دادههای حاصل از بررسی نمونههای مشابه در بخشهای دیگر کاروانسرا و همچنین مستندات فنی و تاریخی بنا انجام میشود تا اصالت معماری و بافت تاریخی آن حفظ گردد.
او ادامه داد: تمام مراحل اجرایی طرح با نظارت کارشناسان حوزه مرمت معماری و بر اساس ضوابط و استانداردهای پژوهشگاه میراث فرهنگی اداره کل پیش میرود. هدف ما بازآفرینی چهره اصیل این بنای ارزشمند و ایجاد زمینهای برای بهرهمندی هرچه بهتر گردشگران و علاقهمندان تاریخ و معماری ایران است.
