بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۷ اردیبهشتماه و در حاشیه برگزاری نشست با سرمایهگذاران گفت: ازآنجاکه مجموعههای بینراهی نقش بسیار مهمی در رونق گردشگری و رفاه مسافران دارند، لذا بر آن شدیم تا با ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این مجموعهها، جهش بزرگی در این زمینه ایجاد کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ریشههای تاریخی سنت ایرانی در این زمینه، ادامه داد: ایجاد کاروانسراها در طول تاریخ بدین منظور بوده که علاوه بر کارکرد رفاهی، زمینههای فرهنگی و مذهبی نیز موجود بوده است.
گفتنی است این دیدار با حضور جمعی از سرمایهگذاران حوزه گردشگری در محل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان و با حضور مدیران آن ادارهکل و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام شد.
