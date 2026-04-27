به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیده زهرا میرصدری روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ درباره خسارتهای واردشده به مراکز بینراهی استان در پی حمله اخیر، اظهار کرد: برآورد اولیه خسارت به مجتمع بینراهی پاسارگاد حدود ۷۰ میلیارد تومان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان افزود: در این مجتمع حدود ۴۰ درصد مجموعه تخریب شده و بخشهای مختلف شامل رستوران، صددرصد خدمات خودرویی و همچنین فروشگاههای مجموعه دچار آسیب شدهاند، بهطوری که فروشگاهها به صورت جزئی آسیب دیدهاند.
او اظهار کرد: مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب ابهر نیز با برآورد ۱۸ میلیارد تومان مورد ارزیابی قرار گرفته و کارشناسیها در حال انجام است. وسعت تخریبها زیاد بوده و روند بررسی به دلیل جزئیات، زمانبر است.
میرصدری در مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب ابهر، نمازخانه، فروشگاه و مجتمع اصلی شامل شکستگی شیشههای پنجرهنما و آسیب به سقف کاذب رستوران گزارش شده و همچنین آلاچیقهای محوطه نزدیک به ۵۰ درصد آسیب دیدهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان همچنین در خصوص مرکز معاینه فنی صبا گفت: برآورد اولیه تخریبها در این مجموعه، ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است، همچنین جمعآوری و تکمیل اطلاعات مربوط به تخریبها انجام شده و تأمین اعتبار برای بازسازی در دست پیگیری است.
او در ادامه گفت: با توجه به گستردگی خسارتها بررسیهای کارشناسی و برنامهریزی برای ترمیم و بازسازی این مجموعهها با اولویت بازگشت به چرخه خدمترسانی به مردم و رانندگان در حال انجام است.
