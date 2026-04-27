۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

برآورد خسارت مجتمع‌های بین‌راهی و گردشگری زنجان در جنگ رمضان

 معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در جنگ رمضان، خسارت‌های گسترده‌ای به چند مجتمع بین‌راهی و مراکز خدماتی وارد شده است که طی آن، برآوردهای اولیه از ۷۰ میلیارد تومان خسارت در مجتمع بین‌راهی پاسارگاد، ۱۸ میلیارد تومان در مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی شهر آفتاب ابهر و همچنین ۱۳۰ میلیارد تومان در مرکز معاینه فنی صبا را شامل می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیده زهرا میرصدری روز ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ درباره خسارت‌های واردشده به مراکز بین‌راهی استان در پی حمله اخیر، اظهار کرد: برآورد اولیه خسارت به مجتمع بین‌راهی پاسارگاد حدود ۷۰ میلیارد تومان است. 

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان افزود: در این مجتمع حدود ۴۰ درصد مجموعه تخریب شده و بخش‌های مختلف شامل رستوران، صددرصد خدمات خودرویی و همچنین فروشگاه‌های مجموعه دچار آسیب شده‌اند، به‌طوری که فروشگاه‌ها به صورت جزئی آسیب دیده‌اند. 

او اظهار کرد: مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب ابهر نیز با برآورد ۱۸ میلیارد تومان مورد ارزیابی قرار گرفته و کارشناسی‌ها در حال انجام است. وسعت تخریب‌ها زیاد بوده و روند بررسی به دلیل جزئیات، زمان‌بر است. 

میرصدری در مجتمع خدماتی رفاهی شهر آفتاب ابهر، نمازخانه، فروشگاه و مجتمع اصلی شامل شکستگی شیشه‌های پنجره‌نما و آسیب به سقف کاذب رستوران گزارش شده و همچنین آلاچیق‌های محوطه نزدیک به ۵۰ درصد آسیب دیده‌اند. 

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان همچنین در خصوص مرکز معاینه فنی صبا گفت: برآورد اولیه تخریب‌ها در این مجموعه، ۱۳۰ میلیارد تومان اعلام شده است، همچنین جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مربوط به تخریب‌ها انجام شده و تأمین اعتبار برای بازسازی در دست پیگیری است. 

او در ادامه گفت: با توجه به گستردگی خسارت‌ها بررسی‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی برای ترمیم و بازسازی این مجموعه‌ها با اولویت بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی به مردم و رانندگان در حال انجام است.

زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

