به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری گفت: استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی رفع موانع تولید در استان‌ها به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و توسعه ظرفیت‌های اشتغال و جذب گردشگر داخلی و خارجی، همواره در زمره اولویت‌های مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی این وزارتخانه قرار دارد.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در همین راستا و با هدف تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری در سراسر کشور، با پیگیری‌های انجام‌شده در تعامل با ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، تعداد ۱۷۷ پروژه شاخص حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری در دستور بررسی این کارگروه‌ها قرار گرفت.

تجری ادامه داد: با اخذ مصوبات حمایتی لازم در این ستادها، موانع پیش‌روی این طرح‌ها رفع شده و پروژه‌ها وارد فرآیند اجرایی و تکمیل شده‌اند که این امر می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت‌های گردشگری، رونق اقتصادی مناطق و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال ایفا کند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان تأکید کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه کارگروه‌های تخصصی رفع موانع تولید در استان‌ها که با محوریت استانداران برگزار می‌شود، بهره‌گیری از ظرفیت این ساختارها برای حل مسائل و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری همواره مورد تأکید مدیران وزارتخانه قرار دارد.

