به‌گزارش میراث‌آریا، فهیمه روشن روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه جاری در بازدید از محل احداث پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری اظهار کرد: تسریع در فرایند صدور مجوزهای قانونی برای احداث تاسیسات گردشگری از موافقت اصولی تا موافقت ایجاد در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه قرار گرفته است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: به همین منظور بازدیدهای میدانی، تشکیل پرونده و صدور موافقت اصولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

او گفت: بازدید کارشناسی از محل اجرای طرح‌های گردشگری مورد تقاضای سرمایه گذاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

روشن همچنین بر تشدید بازدیدهای نظارتی از حسن انجام کار پروژه‌های سرمایه‌گذاری که موفق به دریافت مجوز ایجاد شده‌اند تاکید کرد و گفت: این بازدیدها با هدف جلوگیری از انحراف پروژه‌ها برای هزینه کرد تسهیلات دریافتی به شکل ماهانه انجام می‌شود.

لازم به ذکر است، معاون گردشگری و رئیس اداره سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در روز جاری از محل اجرای دو طرح پیشنهادی از جمله مرکز تفریحی سرگرمی در اسلام آباد غرب و ایجاد هتل در شهر کرمانشاه بازدید کردند.

