به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۸ اردیبهشت جاری، اظهار کرد: متهمان از طریق نیروی انتظامی تشکیل پرونده و برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و دستگاه‌ها به دستور مقام قضایی کشف‌وضبط و تحویل میراث‌فرهنگی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر افزود: ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی است.

او ادامه داد: متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی‌تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند.

جلیلی اضافه کرد: یگان حفاظت این اداره با کمک نیروی انتظامی، بسیج و اعضای انجمن میراث‌فرهنگی به دقت آثار و اموال تاریخی را رصد و با سوداگران و حفارگران غیرمجاز با کمک قوه قضائیه اقدامات قانونی را به عمل خواهد آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ملایر در پایان گفت: از خدمات نیروی انتظامی شهرستان برای صیانت و حفاظت از میراث‌فرهنگی قدردانی کرد.

