نرگس خسروی کارشناس گردشگری استان اصفهان در یادداشتی نوشت: در چنین شرایطی، مقاصدی که بتوانند ابعاد تازه‌ای از هویت فرهنگی و اجتماعی خود را در قالب روایت‌های خلاقانه و قابل‌درک برای گردشگران ارائه دهند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود. یکی از این رویکردهای نوین که در سال‌های اخیر موردتوجه متخصصان گردشگری قرارگرفته، «گردشگری مقاومت» است؛ رویکردی که بر نمایش جلوه‌هایی از ایستادگی، پایداری، خودباوری و مشارکت اجتماعی یک ملت استوار است.

اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، نه‌تنها با بناهای باشکوهی همچون مسجد جامع، میدان نقش‌جهان، پل‌های تاریخی، محلات کهن و آثار کم‌نظیر معماری‌اش شناخته می‌شود، بلکه با پیشینه‌ای عمیق از هویت فرهنگی، تعامل اجتماعی، زیست جمعی و روایت‌های تاریخی نیز پیوندی ناگسستنی دارد. این شهر به‌واسطه نقش تاریخی خود در تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی دفاعی کشور، ظرفیت آن را دارد که در کنار جاذبه‌های شناخته‌شده‌اش، «روایت‌های مقاومت» را نیز در قالب تجربه‌ای جذاب و الهام‌بخش برای گردشگران ارائه دهد.

گردشگری مقاومت تنها معرفی یک اتفاق یا مکان نیست؛ بلکه نوعی بازخوانی تاریخ شفاهی و مستند جامعه است که به گردشگر کمک می‌کند ریشه‌های پایداری فرهنگی و اجتماعی یک شهر را درک کند. این نوع گردشگری می‌تواند پیوند میان گذشته و حال را تقویت کرده و درک عمیق‌تری از ارزش‌های هویتی اصفهان در ذهن گردشگران ایجاد کند.

در این میان، یکی از مؤثرترین مسیرها برای بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری مقاومت، طراحی و اجرای «تورهای ترکیبی» است. تورهایی که در آن گردشگر تنها بازدیدکننده‌ای منفعل نیست، بلکه از طریق روایتگری، تجربه محوری، تعامل با جوامع محلی و حضور در فضاهای معنایی و فرهنگی شهر، مشارکت فعالانه‌تری در فرایند سفر دارد. قرار گرفتن جاذبه‌هایی مانند هنرهای سنتی، صنایع‌دستی، معماری تاریخی، طبیعت‌گردی و زندگی روزمره مردم اصفهان در کنار روایت‌های مقاومت می‌تواند:

- غنای محتوایی تورها را افزایش دهد

- ماندگاری گردشگر در شهر را بیشتر کند

- تنوع تجربه‌های گردشگری را ارتقا دهد

- سهم جوامع محلی در چرخه گردشگری را تقویت کند

- درنهایت منجر به رونق پایدارتر بازار گردشگری استان شود

همچنین، بازآفرینی مسیرهای گردشگری بر اساس محورهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با مقاومت و هویت جمعی، می‌تواند به شکل‌گیری بسته‌های گردشگری جدیدی منجر شود که هم برای گردشگران داخلی و هم خارجی جذابیت ویژه‌ای داشته باشد. امروز گردشگر جهانی به دنبال تجربه‌هایی است که تنها زیبا نباشد، بلکه «داستان» داشته باشد؛ و اصفهان سرشار از داستان‌هایی است که می‌تواند در قالبی تازه روایت شوند.

از سوی دیگر، گردشگری مقاومت ظرفیت بالایی برای پیوند دادن نسل‌های مختلف شهر نیز دارد. بازدیدهای آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، تورهای شهری برای شهروندان اصفهانی و برنامه‌هایی که از طریق روایتگری درست بتوانند ارزش‌های فرهنگی و تاریخی شهر را منتقل کنند، می‌تواند به افزایش دانش عمومی درباره میراث اصفهان و تقویت مشارکت اجتماعی کمک کند.

با توجه به این ظرفیت‌ها، توجه به گردشگری مقاومت نه یک رویکرد مقطعی، بلکه مسیری پایدار برای توسعه گردشگری اصفهان است. این رویکرد به ما کمک می‌کند میراث شهر را نه‌فقط در قالب معماری و بنا، بلکه در قالب «روح شهر» معرفی کنیم؛ روحی که در طول تاریخ بافرهنگ، هنر، ایستادگی و مشارکت مردم شکل‌گرفته و امروز می‌تواند در قالب تجربه‌ای عمیق و معنادار به گردشگران عرضه شود.

در شرایطی که بازار گردشگری با سرعتی چشمگیر در حال تحول است، بهره‌گیری از گردشگری مقاومت و طراحی تورهای ترکیبی می‌تواند نقطه اتکای جدیدی برای تنوع‌بخشی، تقویت رقابت‌پذیری و افزایش پویایی گردشگری اصفهان باشد؛ مسیری که در کنار حفاظت از میراث گران‌بهای شهر، روایت‌های زنده و پویا از هویت این سرزمین را نیز پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

