به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جلسه شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران، که با حضور اعضای شورای فنی معاونت میراث‌فرهنگی، شهردار آمل، اعضای شورای شهر و کارشناسان ارشد فنی شهرداری آمل با محوریت بررسی طرح‌های مطالعاتی و اجرایی مرمت پل تاریخی، برگزار شد؛ گفت: جزئیات طرح مرمت این بنای ارزشمند دوره صفوی، بررسی کرد.

معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت استراتژیک پل ۱۲ چشمه در پیوند میان تاریخ و زندگی مدرن شهری آمل، اظهار کرد: هرگونه مداخله در این بنا باید با رعایت دقیق استانداردهای بین‌المللی مرمت و حفظ حداکثری اصالت سازه صورت گیرد.

او افزود: تعامل میان مدیریت شهری و میراث‌فرهنگی، کلید اصلی موفقیت در پروژه‌های بازآفرینی شهری است.

همگرایی مسئولان برای نجات‌بخشی بنا

دانش‌زاده همچنین یادآور شد: باید بخش حقوقی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، فرآیندهای قانونی لازم برای تسهیل در اجرای پروژه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی کند.

شهردار آمل نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بنا و ضرورت بهسازی محیط پیرامونی، بر آمادگی کامل مجموعه‌ی مدیریت شهری برای تامین اعتبارات و همکاری‌های لجستیکی در اجرای طرح تاکید کرد.

در پایان نشست، پس از بررسی دقیق طرح‌ها و مطالعات آسیب‌شناسی، در خصوص نحوه اجرای ادامه فعالیت‌های مرمتی این بنای تاریخی تصمیماتی اتخاذ شد.

پل ۱۲ چشمه آمل که بر روی رودخانه هراز بنا شده، یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی استان مازندران است که نقش مهمی در هویت بصری و تاریخی شهر آمل ایفا می‌کند. انتظار می‌رود با تصویب نهایی این مطالعات، عملیات اجرایی آن در آینده‌ای نزدیک آغاز شود.

انتهای پیام/