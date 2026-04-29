به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی که با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی در حوزه‌های فروش، شبکه‌سازی و تجاری‌سازی محصولات برگزار شد، همکاری‌های جدیدی میان دیجی‌کالا و معاونت صنایع‌دستی استان تهران اعلام گردید.

این نشست با حضور سعید شاهرخی، عبدالهی، مدیر برندسازی و فروش دیجی‌کالا، طباطبایی، مدیر شرکت صنایع‌دستی «اریسا»، مجیدی، مدیر و مؤسس «خانه طراحان ایرانی»، و جمعی از هنرمندان برجسته صنایع‌دستی، برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی استان تهران،در این نشست بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی و حضور هنرمندان در پلتفرم‌های دیجیتال تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های حوزه صنایع‌دستی موضوعی مهم و راهبردی است. همچنین حضور هنرمندان در پلتفرم‌های دیجیتال حق همه هنرمندان است و باید بسترهای لازم برای تسهیل این فرآیند فراهم شود.

عبدالهی، مدیر برندسازی و فروش دیجی‌کالا، محورهای حمایتی این مجموعه را تشریح کرد و افزود: ما در سال ۱۳۹۹ با شرایط سخت اقتصادی و تبعات اجتماعی ناشی از بحران کرونا مواجه بودیم؛ و در حال حاضر با توجه به جنگ تحمیلی رمضان و شرایط سخت اقتصادی و تبعات اجتماعی ناشی از بحران، حدود ۲. ۵ میلیون شغل از دست رفته است. در این دوران، دیجی‌کالا تلاش کرد نقش خود را در حفظ و تقویت کسب‌وکارها پررنگ‌تر کند و در راستای مسئولیت اجتماعی، برای ما رونق فروش در دوران بحران اهمیت زیادی دارد.

عبدالهی همچنین به حضور گسترده فروشندگان در دیجی‌کالا اشاره کرد و بیان داشت: دیجی‌کالا امروز میزبان ۱۸ هزار و ۴۰۰ فروشنده کسب‌وکارها است و در این میان، حمایت از حوزه‌هایی که با کمبود فروشنده روبه‌رو هستند، از جمله صنایع دستی، در اولویت ما قرار دارد و هدف ما با ایجاد مسیرهای درست، افزایش دیده شدن و خرید کالای ایرانی است.

طباطبایی، مدیر فروشگاه صنایع دستی «اریسا»، بر اهمیت «فرهنگ هدیه دادن» و نقش آن در رونق کسب‌وکارهای داخلی تأکید کرد و گفت:هدیه دادن در سال دست‌کم برای پنج موقعیت مهم معنا پیدا می‌کند و در همین فرصت‌هاست که انتخاب‌های مردم می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای داخلی کمک کند. کالای جایگزین برای هدیه باید در دسترس و قابل ارائه باشد.

مجیدی، مدیر و مؤسس «خانه طراحان ایرانی»، نیز با اشاره به آموزش بیش از ۱۰ هزار هنرجو در خانه طراحان ایرانی، فضای دیجی‌کالا را بستری مناسب برای فروش تولیدات این هنرجویان دانست و بر اهمیت تقویت جایگاه صنایع‌دستی از مسیر توسعه فروش، شبکه‌سازی و توانمندسازی تأکید نمود.

عبدالهی در پایان برنامه‌های آتی دیجی‌کالا را برشمرد و اعلام کرد: برنامه‌های آموزشی مشترک و کارگاه‌های تخصصی در حوزه‌های فروش، توانمندسازی، دیجیتال مارکتینگ، فروشنده حرفه‌ای و همچنین عکاسی محصول با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران برگزار خواهد شد تا فروشندگان و هنرمندان بتوانند حرفه‌ای‌تر محصول خود را معرفی کنند.

شاهرخی نیز در خاتمه از برگزاری کمپین‌های فروش صنایع‌دستی به‌صورت هفتگی و ماهانه و با توجه به مناسبت‌های تقویمی تأکید کرد تا زمینه دیده شدن و افزایش فروش هنرمندان بیش از پیش فراهم گردد. این همکاری‌ها گامی مهم در جهت حمایت از هنرمندان، رونق اقتصادی و حفظ میراث‌فرهنگی و هنری کشور تلقی می‌شود.

