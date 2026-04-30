به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی فروردین، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در آیین گرامیداشت روز میمند با عنوان رایحه میمند در آستان حافظ که با حضور جمعی از چهره‌های ملی و استان فارس در مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه شیراز برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای والامقام، اظهار داشت: شعار امسال این جشنواره، “میمند بی‌تابِ مِیناب”، نشان‌دهنده قدرشناسی مردم و مسئولان از رشادت‌های شهدایی است که امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مِیمند با همت شهرداری، شورای شهر و حمایت‌های استاندار محترم، در مسیر تحولی بزرگ قرار دارد.

فروردین با اشاره به وعده‌های سال گذشته گفت: اردیبهشت سال گذشته مطالبه جدی مردم مِیمند، احیای صنعت فراموش‌شده شیشه‌گری بود. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که با پیگیری‌های مستمر دکتر مریدی در میراث‌فرهنگی و درایت استاندار فارس، این صنعت اصیل به نام مِیمند ثبت ملی شد و امروز از مجوز رسمی آن رونمایی می‌کنیم.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های جهانی این منطقه اشاره کرد و افزود: مِیمند خاستگاه اصلی گل محمدی جهان است، اما متأسفانه این ظرفیت مغفول مانده و کشورهای همسایه در تلاش برای مصادره این افتخار به نام خود هستند. ما از همین تریبون و در حضور استاندار محترم، استارت پروژه “ثبت جهانی گل محمدی مِیمند” را می‌زنیم تا اجازه ندهیم این میراث گرانبها دستخوش تقلب و دست‌اندازی دیگران شود.

او در پایان با تقدیر از حضور میهمانان داخل و خارج از استان، ابراز امیدواری کرد که با پیروزی جبهه حق و رزمندگان اسلام، به‌زودی جشن‌های پیروزی ملی در کنار بارگاه حافظ برگزار شود.

