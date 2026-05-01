حضور فرماندار و مسئولان میراث فرهنگی شهرستان دنا بر مزار مطهر سردار شهید تنگسیری  

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این برنامه امروز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و تجدید پیمان با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید و منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) صورت پذیرفت.

در این آیین معنوی، مسئولان حاضر با نثار فاتحه و قرائت زیارتنامه، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، به‌ویژه سردار شهید تنگسیری که نام و یادش با رشادت‌های دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان و پاسداری از خلیج همیشه فارس عجین شده است، تجدید میثاق کردند.

مسئولان شهرستان دنا با ادای احترام به مقام شامخ این شهید گرانقدر، بر لزوم پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن تأکید ورزیدند.

فرماندار شهرستان دنا در حاشیه این مراسم، با اشاره به اهمیت روز ملی خلیج فارس، اظهار داشت: «خلیج فارس، نامی کهن و تاریخی است و هویت ملی ایرانیان با این پهنه آبی گره خورده است.

عباس رسولی گفت: پاسداشت این روز، در واقع پاسداشت تاریخ، فرهنگ و اقتدار ایران اسلامی است.

او افزود: «شهیدان ما، از جمله سردار شهید تنگسیری، با نثار جان خود، از تمامیت ارضی و عزت کشور دفاع کردند و ما امروز وظیفه داریم راه پرافتخار آنان را ادامه دهیم و از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کنیم.

مسئولان در پایان با حضور در گلزار شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدا، بر عزم جدی خود برای خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف نظام تأکید ورزیدند.

انتهای پیام/