به گزارش خبرنگار میراثآریا، عباس رسولی امروز هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵درجلسه کارگروه رفع موانع تولید در حوزه صنایعدستی شهرستان دنا، با بیان اینکه هنرمندان صنایعدستی سفیران فرهنگ و اقتصاد در مناطق روستایی و عشایری هستند، افزود: امروز دغدغه اصلی ما در حوزه صنایعدستی، ایجاد بازارچههای دائمی برای عرضه مستقیم محصولات و تسهیل شرایط دسترسی هنرمندان به مواد اولیه با کیفیت است.
فرماندار دنا با اشاره به حمایتهای دولت در یک سال گذشته از رونق تولید صنایع دستی در شهرستان دنا، گفت: خوشبختانه با حمایتهای دولت تسهیلات اشتغالزایی خوبی در حوزه صنایعدستی شهرستان دنا در یک سال گذشته پرداخت شده است.
او با اشاره به نقشِ گردشگری در رونق صنایعدستی شهرستان تصریح کرد: شهرستان دنا با برخورداری از ظرفیتهای بینظیر طبیعی و گردشگری، زمینهای مستعد برای معرفی صنایعدستی به گردشگران داخلی و خارجی است.
رسولی با اشاره به نقش بازاریابی در توسعه و رونق فروش صنایعدستی شهرستان دنا، بیان کرد: دستگاههای متولی مکلفند با ارائه تسهیلاتِ کمبهره و همچنین آموزشِ فنونِ بستهبندی و بازاریابی دیجیتال، پل ارتباطی میان کارگاههای کوچکِ خانگی و بازارهای بزرگِ مصرف ایجاد کنند.
فرماندار شهرستان دنا گفت: حمایت از هنرمندان صنایعدستی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک رسالتِ اجتماعی برای تقویت معیشتِ مردم و حفظ هویتِ منطقه است.
