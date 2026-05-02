به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی حمایت قضایی از گردشگری شرق خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوزه خدمت، با بیان این که همکاری‌های بسیار خوبی در سال ۱۴۰۴ با دستگاه قضایی خراسان جنوبی داشته‌ایم، گفت: برگزاری این جلسات با پیشنهاد حجت الاسلام زارع حسینی معاون دادگستری استان، موجب انجام اقدامات خوبی برای پیشگیری از بسیاری از مسایل در این حوزه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت‌های موجود بین غرب و شرق استان در حوزه فعالیت‌های گردشگری، تصریح کرد: امروز شاهدیم که علاوه بر استاندار که صنایع‌دستی و گردشگری را یکی از سه پیشران اقتصادی استان می‌داند، یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس هم حوزه گردشگری است و دستگاه قضایی استان هم اهتمام ویژه‌ای برای حمایت از فعالان این حوزه دارد.

ظرفیت‌های گردشگری غرب خراسان جنوبی

او با ذکر این که بیشتر تاسیسات و فعالیت گردشگری در غرب خراسان جنوبی است، افزود: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد ورود گردشگر به خراسان جنوبی از غرب استان و از طبس و فردوس است و ۴ کاروانسرای تاریخی ثبت جهانی که حدود ۴ درصد کل کاروانسراهای ثبت شده ایران است، در غرب خراسان جنوبی وجود دارد.

برآبادی خاطر نشان کرد: اصفهک دومین روستای ثبت جهانی ایران و آبگرم درمانی فردوس، مهم‌ترین آبگرم شرق کشور و همچنین آسمان تاریک سه قلعه، یکی از سه آسمان تاریک این منطقه در غرب استان است که کار ثبت ملی آن در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: ازمیغان روستای که در آن نخل و شالی در کنار هم وجود دارد و بشرویه یکی از ده شهری که بافت تاریخی آن در دهه ۷۰ ثبت ملی شد و همچنین عشق آباد با کاروانسرای که ثبت جهانی شده، از دیگر ظرفیت‌های غرب استان هستند که رویدادهای مختلفی در آن‌ها برگزار می‌شود و نقش مهمی در اشتغالزایی و اقتصاد خراسان جنوبی دارند.

او همچنین وجود دو سوم بوم‌گردی‌های استان را در غرب آن دانست و یادآور شد: به همین نسبت مسایل و مشکلات این حوزه در غرب خراسان جنوبی هم شاید بیشتر باشد.

برآبادی در ادامه تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از رهنمودهای مسئولان دستگاه قضایی استان، شاهد رونق، توسعه و اشتغالزایی صنعت نوپای گردشگری خراسان جنوبی باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تاکید رهبر شهید و رئیس جمهور بر واگذاری امور به مردم و انجمن‌های تخصصی گفت: تجربه نشان داده هرجا امور به مردم سپرده شده، نتایج مطلوب‌تری حاصل شده است و این مسیر باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

او به چالش‌های حوزه تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی این حوزه، موضوع دریافت تسهیلات مکرر است که به‌ دلیل برخی سوء استفاده‌ها، محدودیت‌هایی برای همه فعالان در نقاط مختلف کشور ایجاد شده و این مسئله به‌ ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد در استان‌های کمتر برخوردار مانند خراسان جنوبی مشکل‌ ساز شده است.

برآبادی افزود: در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان حوزه صنایع‌دستی و گردشگری که با مبالغ اندک فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، به‌ دلیل این محدودیت‌ها امکان توسعه کسب‌ و کار خود را ندارند و این در حالی است که اگر سقف مشخصی برای این محدودیت‌ها تعیین شود، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر اشتغال در استان باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به بحث کارشناسی و طولانی بودن زمان پرداخت تسهیلات و مشکلات ناشی از تورم، افزود: این مشکل موجب شده تا سرمایه گذاران در این حوزه نتوانند پروژه‌های خود را به اتمام برسانند.

برآبادی تاکید کرد: در تاسیسات گردشگری استان همه ضوابط قانونی رعایت می‌شود و اگر در جایی مشکلی هم وجود دارد، این مشکلات توسط افراد غیر بومی ایجاد می‌شود، لذا در خواست کرده‌ایم که این افراد برای فعالیت در استان از ما مجوز بگیرند و یا حداقل راهنمای که دارای مجوز است، با تورهای گردشگری برای رعایت مقررات حاکم بر استان همراه شود.

