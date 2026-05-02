فعالان گردشگری انتقال دهندگان فرهنگ، هویتی دینی و میراث ایران اسلامی هستند

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد جعفر عبداللهی در دومین نشست تخصصی گردشگری غرب استان در طبس روز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی، گفت: دستگاه قضایی استان با رویکردی حمایتی و در عین حال نظارتی، در کنار فعالان این عرصه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: این جمع، مجموعهای اثرگذار در انتقال فرهنگ، هویت و میراث ایران اسلامی به جامعه و گردشگران است.
او با بیان اینکه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی با حضور امام رضا علیهالسلام غنای بیشتری یافته است، بیان کرد: حضور ایشان در ایران، موجب رونق اماکن زیارتی و مذهبی شد بهگونهای که امروز میلیونها زائر و گردشگر در طول سال به این اماکن مراجعه میکنند.
عبداللهی اظهار کرد: وجود هزاران امامزاده در نقاط مختلف کشور، که بخشی از آنها پس از حضور امام رضا علیهالسلام به ایران آمدهاند، ظرفیت عظیمی برای توسعه گردشگری مذهبی فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه گردشگری، عرصه تجلی قدرت الهی و خدمت به مردم است، با توصیف گردشگری بهعنوان بستری برای نمایش جلوههای خلقت الهی گفت: طبیعت، آثار تاریخی و فرهنگی، همه نشانههایی از قدرت خداوند هستند که توسط فعالان این حوزه به مردم معرفی میشوند.
او افزود: گردشگران، خسته از زندگی روزمره، به فعالان این عرصه پناه میآورند و این مسئولیت بزرگی است که نیازمند سعه صدر، تعهد و توانمندی بالای است.
عبداللهی در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را فراهم کردن فرصتی برای شنیدن مستقیم دغدغههای فعالان این حوزه دانست؛ دغدغههایی که در هر دو نشست، اشتراکات زیادی داشت و یکی از مهمترین مسائل مطرح شده، گلایه از نظارتهای گسترده بدون درک شرایط واقعی صنعت گردشگری است که فعالان را با چالشهایی مواجه کرده است.
ضرورت نظارت
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت نظارت بر واحدهای دارای مجوز گفت: بدیهی است که فعالان رسمی باید مورد نظارت قرار گیرند تا خدمات مطلوبی ارائه دهند، اما در مقابل، فعالیتهای غیرمجاز نیز باید بهطور جدی ساماندهی و کنترل شود.
او ادامه داد: بعضی از گردشگران به استفاده از اقامتگاههای غیرمجاز گرایش دارند که این موضوع نیازمند بررسی ریشهای و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای هدایت تقاضا به سمت مراکز مجاز است.
عبداللهی بر لزوم رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران گردشگری تأکید کرد و با اشاره به نقش ادارهکل میراثفرهنگی در تسهیل شرایط فعالیت، خطاب به مسئولان این حوزه گفت: ضروری است با نگاهی جهادی و میدانی، موانع موجود بر سر راه فعالان و سرمایهگذاران گردشگری برطرف شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: توسعه صنعت گردشگری نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و... است تا با رویکردی یکپارچه، زمینه رشد این بخش مهم اقتصادی و فرهنگی را فراهم شود.
او تأکید کرد: با تعامل، هم افزایی و اصلاح رویهها، میتوان با حفظ ارزشهای فرهنگی و دینی، زمینه رونق صنعت گردشگری را فراهم و دغدغههای فعالان این حوزه را برطرف کرد.
