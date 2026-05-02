گردشگری فضایی از رویا تا واقعیت، بانوان ایرانی پیشتاز در گردشگری فضایی

مهدی ایرانمنش مدیرمسئول پایگاه خبری فردگرد گردشگری در یادداشتی نوشت: سالها پیش سفر به فضا تنها رؤیایی در داستانهای علمیتخیلی بود؛ رویاهایی از پرواز انسان در میان ستارگان، اقامتگاههای مداری و گردشگران خوشحال در بیوزنی، اما امروز این رویا به واقعیت بدل شده است.
«گردشگری فضایی» دیگر تنها پروژهای علمی نیست، صنعتی نوظهور و چندمیلیارددلاری است که مسیر آیندهی گردشگری جهانی را دگرگون میسازد.
آغاز دوران جدید گردشگری بشر
با پرتاب نخستین گردشگران به مدار زمین توسط شرکتهایی چون SpaceX، Blue Origin و Virgin Galactic، دروازهای تازه به روی گردشگری گشوده شد، اکنون تجربه دیدن سیاره زمین از پنجره فضاپیما، شبیه رؤیایی است که تنها به تعداد اندکی از انسانها دست داده اما با سرعت در حال گسترش است، آینده از آنِ کسانی است که میتوانند میان فناوری، علم و گردشگری پلی پایدار بسازند.
جایگاه ایران و بانوان الهامبخش ایرانی
چهرههایی که نامشان با طلاییترین صفحات تاریخ گردشگری فضایی گره خورده، انوشه انصاری و یاسمین مقبلی است، زنان ایرانیتبار و نخستین گردشگر فضایی زن در جهان که حضور آنها نمادی از توان، شهامت و نقشآفرینی زنان ایرانی در عرصههای فراملی است.
انوشه انصاری با سفر خود به ایستگاه فضایی بینالمللی نه تنها مرزهای علم و فناوری را لمس کرد، بلکه تصویر تازهای از زن ایرانی در سطح جهانی ارائه داد، زنی که رؤیاهایش را فراتر از مرز زمین دنبال میکند.
یاسمین مقبلی، نماینده نسل نوین فضانوردان ایرانیتبار
در ادامه این مسیر پرافتخار، یاسمین مقبلی ( مهندس، خلبان آزمایشی و فضانورد ناسا ) دومین زن ایرانیتباری است که به فضا سفر کرد، او در سال ۲۰۲۳ میلادی، به عنوان فرمانده مأموریت سرنشیندار کرو ۷ (crew۷) به ایستگاه فضایی بینالمللی اعزام شد، این مأموریت با همکاری ناسا و شرکت اسپیسایکس انجام شد و یاسمین بهعنوان فرمانده، نقش کلیدی در هدایت مأموریت ایفا کرد.
یاسمین مقبلی که در آمریکا از والدینی ایرانی متولد شده، تحصیلات خود را در رشته مهندسی هوافضا در مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و دورههای نظامی را در نیروی دریایی ایالات متحده گذرانده است، او با بیش از ۱۵۰ پرواز آزمایشی و تجربه در پرواز با جنگندهها، یکی از آمادهترین فضانوردان نسل جدید ناسا محسوب میشود.
مقبلی پیش از پرتاب به فضا بارها بر افتخار ریشه ایرانیاش تأکید کرده و در مصاحبههای خود به زبان فارسی از امید خود برای الهامبخش بودن برای دختران ایرانی سخن گفته است.
موفقیت این زنان ایرانی انگیزهای شد برای نسلی تازه از دختران و زنان ایرانی علاقهمند به نجوم، فناوری و گردشگری فضایی که امروز در پروژههای آموزشی، استارتاپهای علمی و برنامههای بینالمللی فضا حضور پررنگتری دارند، ایران در آینده میتواند از این سرمایه انسانی برای مشارکت در گردشگری فضایی سود ببرد زیرا این حوزه ترکیبی از دانش مهندسی، علوم انسانی و اقتصاد گردشگری است.
چشمانداز آینده، از زمین تا مدار
با پیشرفت فناوری پرتابهای قابل بازیابی، کاهش هزینههای فضاپیماها و توسعه گردشگاههای مداری، انتظار میرود طی دو دهه آینده سفرهای فضایی به تجربهای در دسترستر برای انسانها تبدیل شود، آنچه اهمیت دارد آمادگی جوامع برای ورود به این عرصه است، از جنبههای فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و حتی زیستمحیطی.
برای کشور ما، فرصت ورود به « زنجیره ارزش گردشگری فضایی » نه الزاما از طریق پرتاب فضاپیما، بلکه از مسیر فرهنگسازی، آموزش نسل آینده، ایجاد موزهها و تجربههای مجازی فضایی در گردشگری داخلی میسر است، این مسیر میتواند سهم ایران را در آینده فرازمینی گردشگری انسانی تثبیت کند.
