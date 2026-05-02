آغاز روند تشکیل پرونده ثبت آثار طبیعی بخش گلباف کرمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم با تاکید بر اهمیت ثبت آثار طبیعی و تاریخی در فهرست آثار ملی افزود: با حضور کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی در بخش گلباف شهرستان کرمان، روند مستندسازی و تشکیل پرونده تعدادی از آثار طبیعی این بخش برای ثبت در فهرست ملی آثار کلید خورده است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: در حال‌ حاضر تشکیل پرونده برای سرو کهنسال، چنار خانه کهنه و چنارستان خیابان ولیعصر گلباف از طرف کارشناسان این اداره‌کل در دستور انجام برای ارسال به شورای ملی ثبت برای ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی قرار دارد.

او در ادامه بیان کرد: ثبت آثار طبیعی و تاریخی در فهرست آثار ملی، گامی فراتر از یک تشریفات اداری، بلکه زیربنای اصلی حفاظت و صیانت پایدار آثار و توسعه هدفمند گردشگری به شمار می‌رود.

فرهی‌مقدم خاطرنشان کرد: ثبت آثار در فهرست ملی با ایجاد چارچوب قانونی برای جلوگیری از تخریب و دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز، زمینه را برای حراست اصولی و معرفی شایسته این گنجینه‌ها فراهم می‌کند، از سوی دیگر قرار گرفتن یک اثر در فهرست ملی، علاوه بر جلب اعتماد سرمایه‌گذاران برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، به ارتقای هویت و افتخار ملی دامن زده و با جذب گردشگران داخلی و خارجی، به اقتصاد محلی رونق بخشیده و عاملی برای تحرک در مسیر تولید ثروت و اشتغالزایی فراهم می‌کند.

