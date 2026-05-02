به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان، با اعلام خبر رفع تعرض از آثار تاریخی استان اظهار کرد: به دنبال گزارش‌های واصله مبنی بر تعدی و آغاز ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم درجه‌یک تپه تاریخی «چیا موره» در شهرستان دلفان، با دستور مقام قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، اقدامات لازم برای توقف و رفع این ساخت‌وسازها به سرعت انجام شد.

او افزود: این عملیات که با هدف صیانت از میراث‌فرهنگی و جلوگیری از تخریب یک اثر ملی صورت گرفت، منجر به قلع و قمع کامل بناهای احداث‌شده و بازگرداندن وضعیت زمین به حالت اولیه شد. در جریان این عملیات، هویت چهار نفر از افرادی که اقدام به تجاوز به حریم این محوطه تاریخی کرده بودند، شناسایی شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان اضافه کرد: پرونده قضایی برای این متخلفین تشکیل شده است و مراحل قانونی برای برخورد با آنان در حال پیگیری است. وی با بیان اینکه هیچ‌گونه مماشاتی با عاملان تخریب و تعرض به آثار تاریخی وجود نخواهد داشت، یادآور شد: تپه‌های باستانی مانند «چیا موره» گنجینه‌های ارزشمندی هستند که نسل به نسل منتقل شده‌اند و حفاظت از آن‌ها وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی همه ماست.

حسن‌پور در پایان از همکاری مردم، فرماندار، مدیر شهرستان و دستگاه قضایی در این خصوص قدردانی کرد و از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخریب در محوطه‌های تاریخی، مراتب را بلافاصله به اداره‌کل میراث فرهنگی استان اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

