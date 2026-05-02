دستگیری متجاوزان به عرصه اثر ثبتی تاریخی فرهنگی در شهرستان ازنا

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور امروز شنبه 12 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و حفاری در یکی از محوطه های ارزشمند تاریخی فرهنگی شهرستان ازنا، با اقدام به موقع مدیر اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با همکاری پرسنل فرماندهی انتظامی و همچنین هماهنگی با مقام قضایی، سودجویان و متجاوزان به میراث‌فرهنگی در حین تخریب و حفاری دستگیر و یک دستگاه لودر با دستور قضایی توقیف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: با قدردانی از همکاری مأموران انتظامی، دادگستری و مدیر میراث‌فرهنگی شهرستان ازنا تأکید کرد، صیانت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب و تعرض به آثار تاریخی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

