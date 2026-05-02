۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

دستگیری متجاوزان به عرصه اثر ثبتی تاریخی فرهنگی در شهرستان ازنا

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان از دستگیری متجاوزان به آثار تاریخی با ماشین آلات سنگین راهسازی در شهرستان ازنا خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عطا حسن‌پور امروز شنبه 12 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تخریب و حفاری در یکی از محوطه های ارزشمند تاریخی فرهنگی شهرستان ازنا، با اقدام به موقع مدیر اداره میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با همکاری پرسنل فرماندهی انتظامی و همچنین هماهنگی با مقام قضایی، سودجویان و متجاوزان به میراث‌فرهنگی در حین تخریب و حفاری دستگیر و یک دستگاه لودر با دستور قضایی توقیف شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: با قدردانی از همکاری مأموران انتظامی، دادگستری و مدیر میراث‌فرهنگی شهرستان ازنا تأکید کرد، صیانت از میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و با هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب و تعرض به آثار تاریخی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405021200695
محسن سلاح ورزی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha