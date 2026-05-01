بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عطا حسنپور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد: آثار تاریخی و فرهنگی، بخشی جداییناپذیر از هویت و حافظه تمدنی بشر هستند و ارزش و اهمیت آنها محدود به یک ملت یا جغرافیا نیست.
او گفت: هرگونه آسیبرسانی به این میراث، ضربهای به تاریخ مشترک بشریت است.
حسنپور تصریح کرد: در همین راستا و با هدف افزایش توجه عمومی نسبت به حفاظت از آثار تاریخی، اعضای کلوب ملی گردشگری موتور سیکلت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور (موتورسواران امدادرسان) اقدام به برگزاری رالی تور گردشگری با عنوان «تور فلکالافلاک» کردند.
او افزود: این تور با موتورهای بالای ۲۵۰ سیسی و حضور دهها موتورسوار از مبدأ تهران آغاز شد و پس از عبور از مسیرهای گردشگری استانهای مرکزی و لرستان، در محوطه قلعه تاریخی فلکالافلاک به پایان رسید. شرکتکنندگان ضمن بازدید از بخشهای مختلف این قلعه، بر اهمیت مستندسازی، حفاظت و معرفی آثار تاریخی به نسلهای آینده تأکید کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد افزود: برگزاری چنین تورهایی علاوه بر جلب توجه جامعه به آثار آسیبدیده، به رونق گردشگری مسئولانه و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث ملی کمک میکند.
حسنپور ابراز امیدواری کرد این برنامهها در قالب رویدادهای منظم و گردشگری خلاق ادامه پیدا کند تا نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان لرستان ایفا شود.
