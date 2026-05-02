به گزارش میراث آریا، بهنام رحیم‌زاده، در نشست مشترک خود با شهردار شهر ملی سفالگری سنتی کوزه‌کنان در ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، بیان کرد: در جریان این جلسه، مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت زنجیره تولید و عرضه سفال و سرامیک در شهر ملی سفالگری سنتی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه نخستین محور جلسه به ایجاد شهرک صنایع‌دستی کوزه‌کنان اختصاص داشت، گفت: در این زمینه مقرر شد امکان‌سنجی و بررسی‌های لازم با مشارکت اداره منابع طبیعی انجام شود تا در صورت فراهم بودن شرایط، فضایی مناسب برای استقرار کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان حوزه سفال و سرامیک ایجاد شود و تولیدکنندگان از پراکندگی و محدودیت‌های فعلی خارج شوند.

او در ادامه به موضوع دبیرخانه دائمی جشنواره ملی سفال و سرامیک اشاره کرد و افزود: با توجه به ثبت کوزه‌کنان به‌عنوان شهر ملی سفال، پیشنهاد شد دبیرخانه دائمی جشنواره ملی سفال و سرامیک در این شهر استقرار یابد و پس از طرح موضوع در کارگروه گردشگری شهرستان، برنامه‌ریزی برای برگزاری اولین جشنواره ملی سفال و سرامیک در کوزه‌کنان انجام شود.

رحیم‌زاده سومین محور جلسه را حوزه آموزش و ترویج عنوان کرد و گفت: در این نشست بر همکاری مشترک برای ارتقای آموزش و ترویج جایگاه صنایع‌دستی، به‌ویژه سفال و سرامیک، در شهرستان شبستر تأکید شد. بر این اساس، استفاده از ظرفیت مدرسه سفال و سرامیک کوزه‌کنان و به‌کارگیری فضاهای آموزشی موجود شهرستان، به‌ویژه ظرفیت آموزش و پرورش، برای اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی و ترویجی در دستور کار قرار گرفت.

او اظهار کرد: وضعیت مرکز فرآوری، اختلافات موجود بین تعاونی‌های فعال و همچنین چالش‌های تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان سفال و سرامیک شهرستان، به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این بررسی، تعیین تکلیف وضعیت مرکز فرآوری، رفع اختلافات تعاونی‌ها و ایجاد بستر و فضای بهره‌برداری عادلانه برای تمامی فعالان این حوزه است تا مشکل تأمین مواد اولیه نیز به شکل پایدار برطرف شود.

رحیم‌زاده در جمع‌بندی جلسه خود با شهردار کوزه‌کنان گفت: جمع موضوعات مورد توافق، در اولین جلسه کارگروه گردشگری شهرستان مطرح خواهد شد و پس از تصویب، اقدامات اجرایی در حوزه ایجاد شهرک صنایع‌دستی، استقرار دبیرخانه جشنواره ملی، تقویت آموزش و ساماندهی تعاونی‌ها و مرکز فرآوری، به‌صورت مرحله‌ای پیگیری و اجرا می‌شود.

