به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد:در پی دستور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه مبنی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری در شهرستان ثلاث باباجانی به همراه رئیس اداره سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها و مسئول نمایندگی اداره کل در شهرستان ثلاث باباجانی از ۶ پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری دارای مشکل بازدید شد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: این پروژه‌های سرمایه‌گذاری شامل یک هتل، ۲ محوطه گردشگری، یک اقامتگاه بومگردی و ۲ واحد پذیرایی بین‌راهی بود.

او گفت: پس از بررسی مشکلات سرمایه گذاران فرآیند رفع موانع را آغاز کرده و پیگیری لازم با مشارکت سرمایه‌گذاران پروژه انجام خواهد.

روشن تصریح کرد: توسعه گردشگری در شهرستان ثلاث باباجانی با انجام پیگیری‌های لازم برای رفع موانع سرمایه گذاری محقق می‌شود.

او گفت: با بهره برداری این ۶ پروژه، شهرستان ثلاث باباجانی با دارا بودن طبیعت بکر و زیبا می‌تواند به یکی از مناطق گردشگر پذیر در منظر جهانی هورامان/ اورامانات تبدیل شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در خاتمه تاکید کرد: برای تحقق این مهم و رفع موانع موجود که منجر به توسعه گردشگری شهرستان شود، نیازمند همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

