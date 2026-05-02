بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فهیمه روشن معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی کرمانشاه، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت 1405، در اولین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری گردشگری استان کرمانشاه اظهار کرد: در این جلسه شش طرح سرمایهگذاری گردشگری برای صدور موافقت اصولی بررسی شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه افزود: حجم سرمایهگذاری این پروژههای گردشگری نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد ریال است.
او ادامه داد: این طرحها شامل مراکز تفریحی و سرگرمی، محوطه گردشگری و طرح اقامتی ترکیبی هستند که ۹۸ نفر اشتغالزایی دارند.
روشن گفت: این طرحها در شهرستانهای اسلامآباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و هرسین قرار دارند.
او تاکید کرد: به منظور تسریع در فرایند صدور مجوزهای لازم جلسات کمیته فنی سرمایهگذاری به شکل هفتگی برگزار میشود.
معاون گردشگری استان کرمانشاه در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم سایر دستگاههای اجرایی نیز پس از صدور موافقت اصولی در سریعترین زمان ممکن پاسخ استعلامات لازم را بدهند.
