۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

۶ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه بررسی شد

۶ طرح سرمایه‌گذاری گردشگری در کرمانشاه بررسی شد

جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه شش طرح سرمایه‌گذاری گردشگری برای صدور موافقت اصولی بررسی شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ 1405، در اولین جلسه کمیته فنی سرمایه‌گذاری گردشگری استان کرمانشاه اظهار کرد: در این جلسه شش طرح سرمایه‌گذاری گردشگری برای صدور موافقت اصولی بررسی شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌های گردشگری نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد ریال است.

او ادامه داد: این طرح‌ها شامل مراکز تفریحی و سرگرمی، محوطه گردشگری و طرح اقامتی ترکیبی هستند که ۹۸ نفر اشتغالزایی دارند.

روشن گفت: این طرح‌ها در شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر و هرسین قرار دارند.

او تاکید کرد: به منظور تسریع در فرایند صدور مجوزهای لازم جلسات کمیته فنی سرمایه‌گذاری به شکل هفتگی برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در خاتمه اظهار کرد: امیدواریم سایر دستگاه‌های اجرایی نیز پس از صدور موافقت اصولی در سریعترین زمان ممکن پاسخ استعلامات لازم را بدهند.

کد خبر 1405021200713
مهدی خالوندی
دبیر مهدی ارجمند

