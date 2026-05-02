ضرورت تولید محتوای نوین برای ثبت جهانی روستای درک با مشارکت جوامع محلی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در جلسه‌ روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور محمدهادی طهرانی مقدم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان و مشارکت پیمانکار و مجری طرح ثبت جهانی روستای هدف گردشگری درک در شهرستان زرآباد، راهکارهای تسریع و تقویت فرآیند معرفی این ظرفیت منحصربه‌فرد گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به ویژگی‌های منحصر به‌فرد روستای درک به‌عنوان یکی از نقاط تلاقی کویر و دریا، بر اهمیت معرفی حرفه‌ای و هدفمند این ظرفیت در سطح جهانی تأکید کرد و گفت: تولید محتوای خلاقانه، روایت‌محور و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، نقش کلیدی در موفقیت پرونده ثبت جهانی این روستا خواهد داشت.

او با تأکید بر لزوم استفاده از شیوه‌های نوین و مخاطب پسند در تولید محتوا افزود: بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی، رسانه‌های نوین و مشارکت فعال جوامع محلی می‌تواند به معرفی واقعی و اثرگذار روستای درک کمک کند.

در ادامه این جلسه، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای محلی و فعالان حوزه گردشگری تأکید و مقرر شد با برنامه‌ریزی منسجم، اقدامات لازم برای ارتقای زیرساخت‌های محتوایی و تبلیغاتی این روستا در دستور کار قرار گیرد.

همچنین نقش مردم بومی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه فرهنگی و اجتماعی در فرآیند ثبت جهانی مورد توجه قرار گرفت و بر مشارکت آنان در تولید محتوا، روایتگری و معرفی سبک زندگی بومی تأکید ویژه شد.

روستای درک در شهرستان زرآباد، به‌واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و چشم‌انداز کم‌نظیر تلاقی کویر و دریا، یکی از گزینه‌های مهم ایران برای ثبت در فهرست جهانی روستاهای گردشگری به‌شمار می‌رود.

