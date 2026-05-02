بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عملیات روشنایی این محوطه، روز شنبه 12 اردیبهشت 1405، با دستور ویژه فرماندار شهرستان هامون در راستای ارتقای سطح ایمنی، تسهیل تردد و افزایش رفاه شهروندان و گردشگران انجام شد.
این اقدام با توجه به آبگیری محدوده مقابل کوه خواجه و افزایش حضور مردم و خانوادهها در این فضای گردشگری و تاریخی، در دستور کار قرار گرفت و با هدف فراهمسازی شرایط مناسبتر برای استفاده عمومی از این ظرفیت طبیعی و فرهنگی شهرستان اجرایی شد.
فرماندار شهرستان هامون بر اهمیت ساماندهی و خدماترسانی مطلوب در اماکن گردشگری و فضاهای مورد استفاده عموم مردم و تداوم پیگیریها و اقدامات لازم بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات در این محدوده تاکید کرد.
محوطه و مجتمع گردشگری کوه خواجه در شهرستان هامون یکی از نقاط اصلی در این شهرستان است که همواره تعداد زیادی مسافر و گردشگر را به سمت خوب جذب میکند.
انتهای پیام/
نظر شما