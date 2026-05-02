۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲

روشنایی محوطه گردشگری کوه خواجه شهرستان هامون تقویت می‌شود

عملیات تقویت روشنایی محدوده پای کوه خواجه در راستای ارتقای سطح ایمنی، تسهیل تردد و افزایش رفاه شهروندان و گردشگران در شهرستان هامون انجام شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات روشنایی این محوطه، روز شنبه 12 اردیبهشت 1405، با دستور ویژه فرماندار شهرستان هامون در راستای ارتقای سطح ایمنی، تسهیل تردد و افزایش رفاه شهروندان و گردشگران انجام شد.

این اقدام با توجه به آبگیری محدوده مقابل کوه خواجه و افزایش حضور مردم و خانواده‌ها در این فضای گردشگری و تاریخی، در دستور کار قرار گرفت و با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای استفاده عمومی از این ظرفیت طبیعی و فرهنگی شهرستان اجرایی شد.

فرماندار شهرستان هامون بر اهمیت ساماندهی و خدمات‌رسانی مطلوب در اماکن گردشگری و فضاهای مورد استفاده عموم مردم و تداوم پیگیری‌ها و اقدامات لازم به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات در این محدوده تاکید کرد.

محوطه و مجتمع گردشگری کوه خواجه در شهرستان هامون یکی از نقاط اصلی در این شهرستان است که همواره تعداد زیادی مسافر و گردشگر را به سمت خوب جذب می‌کند.

سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

