پنج جلد کتاب ارزشمند به موزه انجدان اهدا شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد صالحی روز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این کتاب‌ها از سوی استاد محمودی به موزه انجدان اهدا شده است.

مسئول موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی، افزود: اهدای این آثار فاخر از سوی استاد محمودی نشانگر روحیه والای فرهنگی و حس مسئولیت‌پذیری فرهیختگان نسبت به میراث معنوی استان است و این اقدام نه‌تنها موجب غنای منابع پژوهشی موزه انجدان می‌شود، بلکه پیوندی میان ادبیات معاصر و پیشینه درخشان فرهنگی این منطقه ایجاد می‌کند.

او با اشاره به اهمیت موزه انجدان به عنوان یکی از مراکز شاخص در معرفی تاریخ اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی تاکید کرد: موزه‌ها زمانی زنده و پویا می‌مانند که تعامل میان جامعه فرهنگی و مردم با آن‌ها ادامه داشته باشد چنین اهدایی‌ها الگویی ارزشمند برای سایر هنرمندان و نویسندگان خواهد بود تا سهم خویش را در حفظ و گسترش فرهنگ مکتوب این سرزمین ایفا کنند.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از استاد محمودی، مسئولان موزه و جمعی از اهالی ادب و فرهنگ بر تداوم همکاری‌های فرهنگی میان نویسندگان و مجموعه موزه‌های استان تأکید کردند.



