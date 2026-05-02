برگزاری جشنواره ریواس در روستای هدف گردشگری راونج

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی مرزبان امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: جشنواره ریواس روز گذشته در روستای هدف گردشگری راونج بخش مرکزی شهرستان محلات با حضور گردشگران، اهالی منطقه و فعالان حوزه گردشگری برگزار شد تا فرصتی تازه برای معرفی توانمندی‌های گردشگری، زیست‌طبیعی و فرهنگی این روستا فراهم آید.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این جشنواره با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، حمایت از تولیدات محلی، تقویت مشارکت جامعه میزبان در فعالیت‌های گردشگری و نیز معرفی جاذبه‌های طبیعی از جمله پوشش گیاهی منحصربه‌فرد منطقه از جمله گیاه دارویی و خوراکی ریواس برگزار شد.

او تصریح کرد: روستای راونج یکی از مقاصد اصلی گردشگری روستایی استان مرکزی است که به‌واسطه طبیعت بکر، باغات میوه، اقلیم مطلوب و مردمان مهمان‌نواز، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: ادامه برگزاری چنین جشنواره‌هایی در نقاط مختلف استان می‌تواند گام مؤثری در معرفی جاذبه‌های گردشگری کمتر شناخته‌شده و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر پایه گردشگری باشد.



