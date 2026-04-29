به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید آرش مشعشعی، امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: عمارت تاریخی عظیمی‌نژاد که یکی از آثار ارزشمند و واجد شرایط ثبت در فهرست آثار ملی ایران به شمار می‌رود، پس از طی مراحل قانونی و با پیگیری‌های مستمر و مجدانه این اداره کل موفق به اخذ سند تک برگ دولتی بنفش به نام دولت جمهوری اسلامی ایران شد.

رئیس اداره حقوقی میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: صدور این سند، گامی مهم در جهت تثبیت مالکیت دولت بر این اثر تاریخی نفیس و جلوگیری از هرگونه تعرض یا سوء استفاده احتمالی محسوب می‌شود. این اداره کل، حفاظت و صیانت از میراث گران‌بهای فرهنگی و تاریخی را وظیفه اصلی خود دانسته و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

او در ادامه بیان کرد: با صدور سند تک برگ دولتی، امکان بهره‌برداری اصولی و هدفمند از این بنا و معرفی آن به عنوان یک جاذبه گردشگری و فرهنگی فراهم خواهد آمد این اداره کل مصمم است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با رعایت کامل ضوابط حفاظتی، نسبت به احیا و معرفی شایسته این اثر تاریخی اقدام نماید.

مشعشعی در پایان ضمن تشکر از همکاری کلیه واحدهای اداری، قضایی و ثبت اسناد و املاک استان که در به سرانجام رسیدن این امر مهم همکاری نمودند، ابراز امیدواری کرد با صدور اسناد مالکیت برای سایر آثار تاریخی که در حال حاضر فاقد سند رسمی هستند، شاهد گام‌های موثرتری در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور باشیم.



